Belevágnak a nagy kalandba

Nagy feladat előtt áll a Nagymágocs női labdarúgócsapata: a lányok ugyanis az ősztől már az NB II-ben szerepelnek, és olyan csapatokkal játszanak majd, mint a Nyíregyháza, a Vasas vagy az Újpest.

Az elmúlt három szezon egyaránt nagymágocsi győzelemmel ért véget a megyei női bajnokságban: és a legutóbbi, félbeszakadt idénynél is minden esély megvolt arra, hogy ismét a mágocsi hölgyek nyakába kerüljön az aranyérem.

A kistelepülés vezetése azon­­ban gondolt egyet, és szem­­benézett a kihívással: a csapatot ugyanis az NB II Keleti csoportjában indítják a következő szezonban. A csoportban Nagymágocs lesz a legkisebb település, ám a csapatnál na­gyon várják már a rajtot.

– Egy-két gárda ellen volt értékelhető meccse a csapatnak, így unalmassá vált a bajnokság. Kipróbáljuk magunkat, aztán meglátjuk, mi lesz tovább. A női bajnokságban nincs akkora kontraszt az NB-s és a megyei futball között, mint a férfiaknál. Az utazásoknál ko­­molyabb távolságokkal kell számolnunk, de bízunk benne, jó hírnevet hozhatunk nemcsak a falunak, hanem a megyének is. Reméljük, pár jó mérkőzést tudunk játszani – mondta Dovics László, a klub elnöke.

A mágocsiak hazai környezetben fogadhatják az ellenfeleket, a rajt előtt még egy kis csinosítást terveznek a sporttelepen.

– Nemcsak nálunk, a környező településeken is várják a szereplésünket, hiszen nem sok NB II-es meccset láthatnak a térség szurkolói. Büszkék va­­gyunk arra, hogy kistelepülésként idáig eljutottunk – tette hozzá Dovics László.

A csapat szakmai munkájáért továbbra is Gila László felel, aki az elmúlt években is irányította a lányokat. Volt, akiket ma­­gasabb osztályból csábítottak, ám a csapategység miatt nem szeretett volna eligazolni.

– Nálunk nincsenek sztárjátékosok, viszont van egy nagyon komoly csapategységünk. Évek óta együtt játszik a keretünk, ez lehet az erősségünk, 24 fővel készülünk. Négyen is érkeztek hozzánk, és azt gondolom, a kö­­zépmezőnyben végezhetünk. Ezek a csajok küzdenek minden meccsen, a szurkolók talán jobban szeretik a női focit, mint a férfit – mondta a csapat trénere, aki hangsúlyozta, az edzéslátogatottságra sem lehet panasza.

Van, aki Kecskemétről, más pedig Debrecenből jár haza ed­­zésre és a meccsekre – ez is mutatja, miben rejlik igazán a mágocsi csapat ereje és sikerük titka. A csapat mögé odaállt a helyi önkormányzat is, amelynek köszönhetően az anyagiakon nem múlik majd a szereplés.

A Nagymágocs a hétvégén egy négycsapatos felkészülési tornán vesz részt a Gyula, a Mo­­nor és a Hajdúböszörmény társaságában. Eddig két felkészülési mérkőzést már játszottak, egy győzelem mellett az NB I.-es St. Mihállyal találkoztak. Az augusztus 29-i bajnoki rajtig, ahol a Szolnok vendége lesz a Nagymágocs, szeretnének mi­­nél több meccset játszani, ezzel is készülni a magasabb osztálybeli kihívásokra.

A Nagymágocs ellenfelei: BVSC, Cigánd, Hatvan, Gyula, Hajdúszoboszló, Kazincbarcika, Monor, Nyíregyháza, Nyírség, Soroksár, Szolnok, Vasas, Újpest.