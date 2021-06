Bodó Richárd: mindegy hogyan, csak hozzuk Szegedre a bajnoki aranyat

Bodó Richárd szerint mindegy, hogyan, csak Szegedre kerüljön a bajnoki döntő végén az aranyérem. A finálé első felvonását ma 19 órakor (élő: M4 Sport, delmagyar.hu) az újszegedi sportcsarnokban rendezik.

Eseményteli, fárasztó idény utol­­só hetében járunk. Hogy van?

– A koronavírus tönkretette a szezonunkat, ezt nem lehet tagadni. Viszont túl vagyunk a Covidon, látjuk az alagút végét. Ha sikerül megszereznünk a bajnoki aranyat, az sok mindent megszépítene. Nem tartalékolunk, csak erre a kétszer hatvan percre koncentrálunk. Nagyon jót tenne a csapat lelkének egy fényes befejezés.

– Ebben a nehéz időszakban is jutott azért öröm, megszületett második gyermeke, illetve sikeresen szerepelt a válogatottal a világbajnokságon és az Eurokupában.

– Igen, a válogatottal tényleg kiválóan sikerültek a dolgaink, Panka születésével pedig teljessé vált a Bodó család. Bencuska is szépen nő. Nagyon jó gyerekek, rengeteget foglalkozunk velük. Ők vannak most központban, szabadidőnkben inkább játszótérre megyünk, nem moziba.

– Amikor 2018-ban bajnok lett a MOL-PICK Szeged, friss apuka volt. Akkor arról kérdeztük, hogy boldogul az apaszereppel. Két gyermekkel változott valami?

– A párom, Vivi tehermentesít, illetve a nagyszülők, ke­resztszülők hétvégente. Nagy a család, rengeteg időt töl­­tünk együtt, valamint most már mi is nagycsaládosnak számítunk. Most viszont minden a bajnoki döntőről szól, kevesebbet járkálunk.

– A szombati visszavágó után pedig akkor jöhetne az újabb aranyérmes interjú.

– Nagyon jó lenne, rengeteg mindent feledtetne! Kiélezett párharcra számítok, mert mindkét csapatnak sokat jelentene az aranyérem. Az eddigi három meccs alapján esélyesebbnek tartják a Veszprémet, mi ezt az uralmat szeretnénk megtörni.

– Meglepheti bármelyik fél a másikat?

– Nem hiszem, inkább a pillanatnyi forma lehet döntő. A decemberi mérkőzésből sem indulhatunk ki, nincs akkora különbség a csapatok között. A kupában más arcunkat mu­­tattuk, ott voltunk végig a nyakukon, bár még akkor is szűkebb kerettel dolgoztunk, ami a végén frissességben meg­­mutatkozott. Az újszegedi sportcsarnokban viszont a szurkolóinkkal nagyon erősek lehetünk, 2018-ban is itthon kezdve lettünk bajnokok, remélem, ez lesz most is a forgatókönyv.

– Milyen mérkőzésképre számít?

– Kevesebb gólos párharcra. Itt már senki sem tartalékol, a védekezésre fog összpontosítani, illetve a kapusok is jobban védenek majd szerintem az első mérkőzésen. Aztán lehet, hogy mindkét fél harminc dobott gól felett lesz. Igazából teljesen mindegy, a Mister is azt mondta, mindegy, hogyan, csak nyerjünk, és Szegedre ke­rüljön az aranyérem.