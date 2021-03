Csongrád-Csanád megye második, harmadik vonala.

Belátták, hogy több kell

PICK Szeged U22 (4.)–Nyíregyháza (12.) 42–26 (17–14)

Férfi kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Héjja, Kónya.

PICK Szeged U22: Marczika, L. Krivokapics (kapusok), Lőrincz 6, Varga M. 3, Csíki 4, Vetési 1, Tóth J. 1, Kurai 2, Bajus 2, Fekete G. 1, Szilágyi 7, Kovács Á. 5, Hegedűs P. 2, Pál 1, Csányi 2, Hutvágner 5. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Igyekeztem a mérkőzés előtt a játékosok figyelmét felhívni arra, hogy ne a tabellán elfoglalt helyezés és a játékoslétszám alapján ítéljék meg az ellenfelet, mert ebbe a hibába az elmúlt mérkőzéseken két csapat is beleesett, és vesztesen hagyták el a pályát a Nyíregyháza ellen. Sajnos az első félidőben ebből nem sokat valósítottunk meg, pontatlanok, körülményesek és dekoncentráltak voltunk, de némi szerencsével vezettünk a félidőben három góllal. Szerencsére a szünetben a fiúk belátták, hogy ennél sokkal több kell majd a második játékrészben. Ahogy pontosabb lett a játékunk, és tudtuk növelni az előnyünket, a vendégcsapatnak úgy fogyott el az energiája. A gólkülönbség túlzó, 40 percig sokkal nagyobb küzdelem volt a pályán, mint azt a végeredmény sejteti. A végjátékban felszabadultan kézilabdáztunk, arra kell törekednünk, hogy ezt téthelyzetben is meg tudjuk valósítani.

Rangadót nyertek

Makó (2.)–Köröstarcsa (3.) 33–21 (12–9)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, zárt kapuk mögött. Vezette: Horváth Z., Simó.

Makó: Balán – Miksi 7, Gazsó 6, Erdélyi 4, Kovács M. 3, Szabó M. 3, Fodor 2, Gyöngyi 2, Szilágyi Z. 2, Béleczki 1, Benák 1, Molnár 1, Lajtár, Csörgő. Edző: Miksi István.

Miksi István: –Rangadóra számítottunk, de mivel minden kért taktikai elemet maximálisan végrehajtottak a fiúk, így nagy különbséggel nyertünk.

Örülnek az egy pontnak is

Tigrisek Csongrádi KSE (11.)–Békéscsaba (10.) 23–23 (11–11)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Csongrád, zárt kapuk mögött.

Vezette: Herceg, Piller.

Losonc László, a Tigrisek Csongrádi KSE játékos-edzője: – Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ne örüljünk egy pontnak, de hat másodperccel a meccs vége előtt hétméterest hibáztunk. Végre belőttük a helyzeteinket, a védelmünk és a kapusunk is jól teljesített, picit koncentráltabb játékkal két pontnak is örülhettünk volna.

51 gólig meg sem álltak

QSM Algyő (5.)–Túrkeve (12.) 51–34 (28–12)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Szeged, Csonka János Szakközépiskola tornaterme, zárt kapuk mögött. Vezette: Csige, Körmendi.

QSM Algyő: Széll, Boróczky, Gera (kapusok), Vass 9, Vajna 5, Blaskó 4, Temesvári 11, Magyar 4, Fekete 3, Simon 4, Branyiczki 3, Morva 1, Csóti 4, Pintér 3. Edző: Pásztor István.

Pásztor István: – Azt kértem a játékosoktól, hogy mindenki koncentráltan és pontosan játsszon. Ez az első félidőben sikerült, jól működött a védekezésünk, gyors lerohanásokkal tudtunk nagy előnyt szerezni. Szünet után támadásban ziccereket hibáztunk, ezért több elkerülhető gólt kaptunk. Minden mezőnyjátékosnak sikerült gólt szerezni, mindhárom kapusunk jól teljesített.

Csapatmunkával fontos siker

Gyula (5.)–KSZSE (3.) 27–29 (17–13)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 15. forduló. Gyula, zárt kapuk mögött. Vezette: Rigó, Rizinger.

KSZSE: Fodor – Nagy, Borbás 2, Kertész8/2, Csányi 2, Forgó 9/5, Fehér 2. Csere: Jakab (kapus), Szűcs 4, Tornyi-Molnár 2, Kis V., Limpek, Baranyi. Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Az első félidőben nem állt össze a védekezésünk, támadásban is rendre rossz döntéseket hoztunk. A szünetben sikerült rendezni sorainkat, sokkal keményebb, harcosabb védekezéssel rukkoltunk elő, amihez fontos védések is társultak, illetve pontosabban, koncentráltabban fejeztük be helyzeteinket. Gratulálok a lányoknak ehhez a nehéz és fontos győzelemhez, igazi csapatmunka volt!

Szinte tökéletesen játszottak

Gyula (5.)–FKSE Algyő (1.) 17–38 (8–20)

Női kézilabda, NB II., 10. fordulóból pótolt mérkőzés. Gyula, zárt kapuk mögött. Vezette: Frank, Mucza.

FKSE Algyő: Dobó – Zsilák 2, Farkas 4, Rózsa 3, Csáki 6, Szepesi 5, Ilyés 2. Csere: Gercsó 1, Nikolayenko 5, Aracsi 3, Ladics, Vér 1, Balázs 1, Lovistyék 5. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Az első félidőben extra tempót diktáltunk, a mérkőzés szinte egészében stabilan védekeztünk. Dobó Móni ismét szenzációsan védett, több játékos is hibátlanul, vagy közel tökéletesen értékesítette a helyzeteit. Elégedett vagyok a csapat hétvégi munkájával, le a kalappal a lányok előtt. Nem dőlhetünk hátra, még sok mérkőzésünk maradt, de már látjuk magunk előtt a szalagot, amit át akarunk szakítani, és ehhez még sokat kell dolgoznunk.

Fordulatos derbit nyertek

Békés–Vásárhelyi Kosársuli 91–102 (27–24, 23–26, 14–22, 23–15, 4–15)

Férfi kosárlabda, NB I./B, Zöld csoport, 25. forduló. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. Vezette: Gál, Vadász, Drenyovszki.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 11/3, Varga Á. 28/9, Bálint 26/9, Pavlovics 19, Megyesi. Csere: Acsimovics 10, Varga Z. 5/3, Bodócsi 3/3. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Erősen tartalékos csapatom ismét megmutatta a karakterét, több sebből vérezve is óriásit küzdött. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kivétel nélkül elképesztően értékes teljesítményt nyújtottak, mindenki tett bőven a közösbe. A rendes játékidő elején és a végén is nagyon sültek a békési kezek, de a mérkőzés döntő részén a mi akaratunk érvényesült, megérdemelten nyertünk. Mentálisan is jól bírtuk, leginkább a hosszabbítás mutatja ezt, ahol sikerült megtörnünk a Gladiátorokat. Korrekt körülmények között egy fordulatos derbit nyertünk meg.

Túl sokat hibáztak

Szeged KE–Nyíregyházi Kosársuli 55–64 (12–11, 9–12, 14–15, 20–26)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 5. fordulóból pótolt mérkőzés. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Szőcs, Mezei.

Szeged KE: Horváth G. 15, Ódry 12/6, Pálfi 2, Perényi 13/12, Szélpál 2, Zánthó, Vér 9, Váradi 2, Nyilas, Gál.

Edzők: Kovács Andrea, Földi Alexandra.

Kovács Andrea, Földi Alexandra: – Küz­­döttünk, de elemi hibáink és a 15 kihagyott büntető miatt nem maradt esélyünk a győzelemre.

Sikerült visszavágni

HVSC (6.)–Neptun (11.) 16–6 (4–1, 3–1, 5–2, 4–2)

Férfi vízilabda, OB I./B, 15. forduló. Hódmezővásárhely, zárt kapuk mögött. Vezette: Juhász, ifj. Kádár.

HVSC: Ujházi – Badó 2, Benkő 4, Werner, Katona 2, Oláh 1, Vigh 3. Csere: Szőke (kapus), Kürtösi, Józsa, Nagy P., Kudella, Tóth M. 3, Bocskay 1.

Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Szerettünk volna visszavágni az őszi fájó vereségért. A meccs elejétől jól védekeztünk, amihez jó kapusteljesítmény párosult. Gyors lefordulásokkal igyekeztünk fárasztani őket, ez bejött, így folyamatosan építettük az előnyünket. Örülök, hogy nagyrészt visszaköszönt a vízben, amit megbeszéltünk.

Nem ment a játék

BVSC–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (25:23, 25:27, 25:16, 25:11)

Női röplabda, NB II., Kelet-Felsőház, 5. forduló. Budapest, BVSC-Zugló Edzőcsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Oláh, Nagy Zs.

Vidux-Szegedi RSE: Nyers, Nagy M., Fürdök N., Fürdök L., Kovács-Fiskus, Szatmári. Csere: Andó (libero), Gulyás (libero), Hűse, Szalenko-Tőkés, Bálint, Farkas, Nagy-Hegyesi.

Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – A nyitások és a nyitás-fogadások jelentették a különbséget, ezen a téren ugyanis az egész mérkőzésen gyenge teljesítményt nyújtottunk, még az első két, szorosan alakuló szettben is. Nem volt erő, pontosság és határozottság a nyitásainkban és a fogadásainkban, így nem lehet nyerni egy ilyen rangadón.

4. helyen zártak

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–MAC Ikonok 8–15 (0–4, 3–5, 5–6)

Jégkorong OB II., rájátszás, a 3. helyért, 2. mérkőzés. Szeged, műjégpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Kis-Király, Máhr-Stumpf, Kocsány, Gebei.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz (76%) – Becsei (1), Szalai G., Ambrus (1), Frajka 1, Mach 3 (3) – Losonci, Maslac, Bata 2 (2), Csanády 2 (2), Szokolov– Szalai Á. (kapus, 77%), Barcsik, Pallós, Lőrincz. Játékos-edző: György Róbert.

Az egyik csapat második sikeréig tartó párharc végeredménye: 2:0 a MAC Ikonok javára.

Véget ért az OB II., a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű a negyedik helyen zárta a küzdelmeket. Harmadik lett a MAC Ikonok, második a Worm Angels, az első pedig a döntőben a dunaújvárosiak ellen két meccsen diadalmaskodó KMH.