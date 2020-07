Egy győzelemre a második helytől a szegedi teniszesek

Jeeee! – írta Hajnal István vezetőedző, amikor a végeredményt tartalmazó üzenetet küldte a női tenisz csapat szuperliga negyedik fordulója után.

A szegedi, pécsi vegyes csapat, a Sportmánia-PVTC ugyanis bravúros, 5:2-es sikert aratott a nagy rivális Fehérvári Kiskút TK ellen, így ha ma az utolsó fordulóban nyer, második lehet az MTK mögött.

A találkozó öt egyesében voltak szoros partik, például Drahota-Szabó Dorka három játszmában kapott ki, viszont Lukács Lívia három játszmában győzött, de akadtak sima meccsek is, hiszen a hazaiaknak és a vendégeknek is volt 6:0, 6:0-s sikerük. A párosok előtt a szegedi, pécsi vegyes alakulat 3:2-re vezetett, azaz a két kettős közül elég lett volna egyet megnyerni a végső sikerhez. Mivel mind a Drahota-Szabó, Bartha, mind a Zádori, Susányi duó győzött, így a vendégek kellemes meglepetésre a mérkőzést is hozták. A Sportmánia-PVTC így négy kör után három győzelemmel és egy vereséggel várja a mindent eldöntő utolsó játéknapot. A Sportmánia-PVTC ma 11 órától Budapesten szerepel a Fortuna SE ellen.

Eredmények, női tenisz csapat szuperliga, 4. forduló: Fehérvári Kiskút TK–Sportmánia-PVTC 2:5. A párosítások: Kucova Krisztina–Drahota-Szabó Dorka 7:5, 2:6, 10:6; Bondár Anna–Bartha Panna 6:0, 6:0; Udvardy Luca–Zádori Réka 2:6, 2:6; Tóth Kata Martina–Susányi Zsófia 0:6, 0:6; Badics Mila–Lukács Lívia 3:6, 7:6, 5:10; Bondár L., Udvardy L.–Drahota-Szabó D., Bartha P. 4:6, 1:6; Fárbás Réka, Kucova K.–Zádori R., Susányi Zs. 4:6, 3:6.