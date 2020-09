Görcsoldó gólokat szereztek

Igazi vezérként gólt szerzett és gólpasszt adott a Siófok elleni 2-1-es győzelemnél Germán Tamás (33), a Szeged-Csanád GA csapatkapitánya, aki szerint jó úton jár a csapat.

– Abban a gólörömben minden benne volt?

– Hú, igen. Kitört belőlem minden.

– Mi az a minden?

– Éreztem, hogy adós vagyok a jó játékkal, a gólokkal, és végre megtört az átok. De az egész csapatnak hiányzott a gól, hiszen legutóbb a Szentlőrinc elleni meccs 51. percében találtunk be. Utána sem lehet számolni, milyen régen…

– Segítek: 372 percet követően született szegedi gól az NB II.-ben.

– Na, erről van szó!

– Készültek az első gólnál tapasztalt siófoki hibára?

– Őszinte leszek: igen. Videóztuk a kapus mozgását, másrészt sokat gyakoroltuk a szögleteket, a helyezkedéseket, a szabadrúgásokat. Volt három-négy fajta variáció, ezt cserélgettük a meccs közben.

– És utána jött a gólpassz.

– Ezt is sokat csináljuk az edzéseken. Fontos, hogy egy perc alatt két ilyen ziccert kidolgoztunk. Ezért mondom, jó úton járunk.

– Hátrányból fordítottak, így mondhatjuk, hogy mentálisan nincs baj a csapattal?

– Én is erre jutottam. Valami egészen más lehetett eddig a háttérben a sikertelenség mögött. Amikor vezetett az ellenfél, és valljuk be, eddig mindig így volt, akkor kétszer tudtunk pontot menteni, gólt szereztünk a hosszabbításban, azaz mentünk előre becsülettel. Apró dolgok nem működtek: kimaradtak a 11-esek, én is kihagytam a nagy helyzetet a Szentlőrinc ellen, ezek pedig görcsössé tették a lábakat.

– Ilyen helyzetben az öltözőben vagy azon kívül, de a közösségen belül téma a rossz szereplés?

– Természetesen. Van, amikor az segít, ha elengedjük, és nem veszünk tudomást róla. Na, nálunk ez nem ment, hiszen ha például csak kávéztunk, akkor sem egymás családjáról érdeklődtünk, hanem éjjel-nappal ez járt a fejünkben, ez volt a téma. Mit kell csinálni, miért nem működik, min kellene változtatni? Ezek a kérdések forogtak a csapaton belül. Persze hogy egy idő után görcsös lesz a futball. Dobos Barna is megjegyezte, mosolyogjunk, élvezzük a játékot.

– Akkor most mi történt a meccs előtt, hogy szinte a régi Szegedet láttuk viszont?

– Jó a kérdés… Mindenki tudta, milyen helyzetben vagyunk, és lehet, átalakultak a dolgok a fejekben, 180 fokos fordulat következett a hozzá­állásban.

– Mondhatjuk, hogy nem jött jól a válogatottszünet?

– Ez is kétélű. Én is kíváncsi lettem volna, mi lenne, ha szerdán megint bajnoki következne. Ám van idő javítani, lehet dolgozni, az erőnlétet javítani. Győzelemmel jöttünk a szünetre, ez a lényeg.

– Jogos volt a szurkolók kritikája?

– Jogos, igen. Láttuk, hogy egyre kevesebben kíváncsiak ránk, ez is téma volt az öltözőben. Ha rosszul játszunk, elpártolnak tőlünk, ez egyértelmű. Talán a meccs utáni kritika ütősebb lenne, mert az teljes képet mutat a napi produkcióról.