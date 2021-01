Henigman marad

Martin Stranovsky után Nik Henigmannal is szerződést hosszabbított a MOL-PICK Szeged férfi-kézilabdacsapata. A szlovén válogatott játékosának kontraktusa így immár 2023. június 30-ig szól, míg Stefán Sigurmannsson közös megegyezéssel távozik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

2018 nyarán igazolta le a MOL-PICK Szeged férfi-kézilabdacsapata Nik Henigmant, akinek a 2020–2021-es idény végén lejáró szerződését hosszabbította most meg a klub újabb két esztendővel. A 25 éves já­tékosra eleinte csak védekezésben számított Juan Carlos Pastor vezetőedző, de az elmúlt időszakban már támadásban is egyre több szerephez jutott. Nemcsak balátlövőként eredeti posztján, hanem a sérülések és vírusos megbetegedések miatt a balszélen is.

– Nagy öröm számomra, hogy sikerült meghosszabbítani a szerződésemet. Nem vagyok vándormadár, hiszen a Szeged előtt csak a nevelőegyesületemben, a Ribnicában szerepeltem. Kiválóan érzem magam a klubnál, úgy gondolom, itt még jobb játékos válhat belőlem. Számomra kiválóan indul ez az év, bízom benne, hogy a MOL-PICK Szegeddel idén eredményesek leszünk, és elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé – kommentálta a klubhonlapon a szerződéshosszabbítást Nik Henigman, aki 48 NB I.-es meccsen eddig 90 gólt lőtt.

A hosszabb ideje sérült izlandi balszélsővel, Stefán Sigurmannssonnal viszont közös megegyezéssel szerződést bontott a MOL-PICK Szeged.

Akárcsak a szlovén, a ma­­gyar válogatott is készül a világbajnokságra, benne négy szegedi kézilabdázóval (Mikler, Bánhidi, Rosta, Bodó). Tegnap délután kiderült, a pénteki Eurokupa-ellenfélnél többen pozitív koronavírustesztet produkáltak, így a szlovákok nem utaznak el Magyarországra.

Ez azt jelenti, hogy január 15-én felkészülési meccs nélkül kezdi meg a vb-szereplést Gulyás István csapata, ráadásul a veszprémi Ligetvári Patrik nélkül, aki koronavírus-fertőzése után vizsgálati eredményei alapján nem kapta meg a pályára való visszatéréshez szükséges orvosi engedélyt.