Javíthatnak a horvátok

Svédország–Szlovákia, Horvátország–Csehország, és Anglia–Skócia találkozókat láthatunk ma a 16. labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörében, ahol új arcukat mutathatják meg a csapatok.

Az E jelű kvartettben Svédország és Szlovákia is óriásit küzdött, és ért el bravúrt az előző körben, bár a két hőstett között akadtak különbségek. A svédek Spanyolországgal találkoztak, és talán még a vártnál is nagyobb nyomást bírtak ki 90 percen keresztül, sőt, egy kapufával majdnem vezetéshez is jutottak. Ha a futball pontozásos sportág lenne, vélhetően egyhangú hispán győzelem született volna, de azért érdemes megemlíteni azt az embertelen mennyiségű munkát, amelyet Janne Andersson fiai a védekezésbe és a megszerzett 1 pontba fektettek. A szlovákok győzelemmel indítottak a papíron esélyesebbnek tűnő Lengyelország ellen, játékuk pedig meggyőző volt. Érdekes lehet ez a mérkőzés, hiszen igazából most derülhet ki, hogy Svédország a jó védekezésen kívül mezőnyben mire is képes igazán.

A D csoportban Horvátországnak nagy falatnak bizonyult Anglia, fakó, fantáziátlan játékkal kapott ki 1-0-ra, míg a csehek a skótok ellen egy pazar mérkőzésen 2-0-ra nyertek.

Kérdés, hogy mire megy a Luka Modric vezette horvát válogatott a bámulatos formában lévő Patrik Shickkel, félvállról egyik csapat sem veheti ezt a találkozót.

Brit rangadó érkezik 21 órától, amelyen Anglia és Skócia csap össze egymással. Angliában egy olyan tehetséges generáció érett össze, hogy Gareth South­gate szinte majdhogynem két ugyanolyan erősségű kezdőt is összeállíthatna. Ez alapján nemcsak a skótokban, hanem a torna összes csapatában félelmet kelthetnek a háromoroszlánosok, akik mellett ezúttal az is szólhat, hogy az első meccsel megegyezően ezúttal is hazai pályán, az Eb legtöbb mérkőzésének helyt adó Wembley-ben játszhatnak.

Ezt várja Szélpál Norbert, a Paksi FC védője

Megkérdeztük az NB I.-ben szereplő Paksi FC szegedi származású belső védőjét, Szélpál Norbertet, hogy mit vár a pénteki játéknaptól. – Már nem érzem azt a lendületet a horvátokban, mint a vb-n. A cseheknél Schick bombaformában van, de a védelmük sebezhető. Izgalmas meccsen 1-1-et tippelek. Svédország döntetlent játszott a spanyolokkal, így nem szabad őket leírni. Nekem az az érzésem, hogy a szlovákok ezt a meccset is behúzzák Milan Škriniar vezérletével. A tippem 2-1 a szlovákoknak! Az esti meccs szerintem 2-0 lesz az angolok javára.