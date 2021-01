Megkezdi a felkészülést a Fit World SE Gorillák RC

Nehéz évet zárt a Fit World SE Gorillák rögbicsapata, azonban már rendelkezésükre áll az idei versenynaptár-tervezet, így belevágtak a munkába.

A tervezet szerint az elhalasztott őszi bajnoki megmérettetések pótlásával kezdi meg a szezon küzdelmeit a szegedi rögbicsapat. A Gorilláknál még tervben vannak erősítések, ám úgy tűnik, a csapat gerince egyben marad a folytatásra.

Tavasszal, mint sok másik sportágban, a rögbiseknél is megállt az élet, ugyanis a szövetség döntése értelmében az akkori bajnoki kiírást először felfüggesztették, majd törölték. A Fitt World Gorillák ezt követően online edzésekre váltottak, amiket mindenki lelkiismeretesen végzett. A Tisza-partiak ez­­után a két tornával lebonyolított 7’s bajnokságon elérték fennállásuk legnagyobb sikerét, a második helyen végeztek.

Az őszi időszakuk a terveiknek megfelelően indult, meccseket játszhattak, ahol jól szerepeltek, ám később egy makacs sérüléshullám akadályozta az extra teljesítményt, a kötelezőt viszont hozták a Gorillák. Kajan Danijel, Szabó István, Kovács Henrik, Kóczi Csaba és Kálmán Benedek személyében kulcsjátékosok estek ki akkor, emiatt habár lemaradásban vannak a bajnokságban, a hátrány ko­­rántsem behozhatatlan, egy bravúrral esélyük nyílhat bekerülni akár a legjobb 4 közé.

Több sportolójuk is jelölést kapott az év játékosa címre, a felnőtteknél Teisenhoffer László, az U18-asoknál Talpai Dániel, míg az U16-os korosztályban Sándor Patrik került fel a legjobbak névsorára.

A szegedi rögbisek tegnap indították be a 2021-es évet. Mi­­vel a jelenleg érvényben lévő korlátozások lehetővé teszik a bajnoki fordulók megtartását, így a Tisza-partiak az őszről elhalasztott párharcok pótlásával indítanak, a felkészülést pedig ennek megfelelően tervezték meg. A csapat magját sikerült egyben tartani, és a szakvezetésben sem történt változás, továbbra is Peleskei Tamás vezetőedző és Regan Phillips erőnléti edző felelősek a taktikáért és a játékosok megfelelő mentális és fizikai állapotért.

A Fitt World SE Gorillák RC várhatóan március 6-án idegenben, az Esztergomi Vitézek ellen lép pályára először.