Megtartotta első edzését a Szeged-Csanád GA új szakvezetője, Dragan Vukmir

Megtartotta idei első edzését a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata és annak élén az új edző, az egykori ferencvárosi, debreceni, Honvéd- és MTK-védő, a háromszoros magyar bajnok Dragan Vukmir (42).

Csöpörög az eső, a Szent Gellért Fórum edzőpályája úgy néz ki, mint egy reptér leszállósávja – elkezdte a munkát az új évben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A labdarúgó NB II. 14. helyén álló csapat az első edzésre futhatott ki, mégpedig az új szakember, Dragan Vukmir vezetésével.

Az egykori FTC-, Debrecen-, MTK- és Honvéd-védő most mutatkozott be a csapatnak is, naná, hogy a bizonyítani akaró játékosok pörögtek, az egymás közötti kétszer tíz perces játék „karcos” volt. Az első edzésen már nem vett részt a védő Kárász Krisztián és a támadó Takács Tamás. Kárásszal közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, míg Takács T. – aki három gólt szerzett ősszel – visszatért Mezőkövesdre, ahonnan a nyáron kölcsönbe érkezett Szegedre.

A csapattal készülő támadó Haruna Jammeh (29) az őszi szezon előtt már pályára lépett felkészülési találkozókon szegedi színekben az Újpest ellen, és jelen pillanatban az állampolgársági eskütételre vár. Amint ez megvalósul, a klub játékosa lesz. Nem edzett az együttessel a már szokásosnak nevezhető sérült trió (Tóth Gábor, Kóródi Nándor, Szilvási Péter) mellett Miroslav Grumics sem.

– Bár még decemberben aláírtam a Szegedhez, de a rövid téli szünet után az első edzést tarthattam, amely tetszett, minden rendben volt. Most van 19 éve, hogy Magyarországra jöttem, és a filozófiám nem változott az eltelt idő alatt sem, azaz játékosként és edzőként is mindig a bajnoki dobogóra vágytam. Azért vállaltam el a Szeged irányítását, mert ismerem a keretet, és tudom, maradt tartalék benne. Most nem a dobogóért harcolunk, de bőven van előrelépési szándék bennünk. A keretben lesznek még változások, de a téli időszak nehéz az igazolások szempontjából. Amúgy is ez a keret többre képes, mint amit eddig mutatott – nyilatkozta az edzés végén Vukmir, akivel szerdai lapunkban bővebb interjút olvashatnak.