Megvan a Naturtex-SZTE-Szedeák első hazai győzelme, jön a címvédő

Akadozó játékkal is győzelem: a siker pedig most mindennél többet jelentett a Naturtex- SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatának a Sopron ellen. Remélhetőleg ez a siker megszünteti a hazai meccseken tapasztalt görcsösséget.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

Nehezen indult, de végül sima győzelmet aratott a Naturtex-SZTE-Szedeák szerdán este a Sopron ellen. A vendégek összesen hét felnőtt játékosukat nélkülözték, ám a légiósok nagy erővel küzdöttek.

Szrecsko Szekulovics csapatának játéka akadozott, a második félidőben azonban támadásban már pontosabban játszott, megjöttek a hármasok is, így végül megszerezte szezonbeli első győzelmét – ráadásul elérte a száz pontot is.

– Nem kezdtünk jól, lassan állt össze a játékunk, de főleg a második félidőben Tayler Persons és Keandre Cook vezérletével egyre jobban játszottunk. Végig csapatként kosárlabdáztunk, küzdöttünk egymásért, azt hiszem, ez jelenti a legtöbbet számunkra – összegzett a meccset követően Jesse Hunt, a Szedeák légiósa, aki öt lepattanójával, három szerzett labdájával és három gólpasszával sokat tett a védekezési oldalon is a szegedi győzelemhez.

Ami az eddigi hazai meccseket jellemezte, az most is megvolt a Tisza-partiaknál, ugyanis a meccs elején görcsösen, sok hibával játszott a Naturtex. A harmadik negyed végén azonban átszakadt egy gát, jöttek a gyors kosarak és a fontos triplák – remélhetőleg ez a mérkőzés az, amely után lekerül a teher a vállakról, és nem jellemzi majd a Szedeák játékát a folytatásban. Nem véletlenül emelte ki Szrecsko Szekulovics sem, hogy mennyire fontos volt ez a meccs, hiszen egy idegenbeli győzelem után sikerült itthon is nyerni. Legutóbb a Zalaegerszegen megnyert meccs után az Oroszlány ellen jött a hazai pofon, most viszont a fejeknek sokat jelenthet, hogy egy újabb sikeres meccsen van túl a csapat. Még akkor is, ha nem volt tökéletes a játék, de győzelem lett a vége.

Márpedig a felszabadult játékra szükség lesz szombaton, hiszen a bajnoki címvédő Falco ellen folytatja szereplését a tavaly bronzérmet szerzett együttes.

A szombathelyiek szintén pályára léptek szerdán, ők a Bajnokok Ligája csoportkörében az olasz Treviso vendégei voltak, és elszenvedték szezonbeli első vereségüket. A bajnokságban ugyanis eddigi kilenc meccsét egyaránt megnyerte a Falco, amely a BL-ben is remekelt, két csoportmeccsén is győzött – az immáron Milos Konakov által vezetett csapat idén is kiemelkedik a mezőnyből, így ellene abszolút teher nélkül játszhat majd holnap 18 órától a Szedeák az újszegedi sportcsarnokban.

További hír még a szegediekkel kapcsolatban, hogy a válogatottszünet előtti mérkőzést, a jövő szombaton esedékes, DEAC elleni idegenbeli mérkőzést műsorra tűzte az M4 Sport, így annak időpontja kicsit korábbra került: 17.45-kor dobják fel a labdát a cívisvárosban.