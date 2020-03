Mi lesz veled, vízilabda?

A vlv.hu információi szerint a Magyar Vízilabda Szövetség legutóbbi elnökségi ülésén több forgatókönyv is szóba került a bajnokságok folytatása kapcsán, így sorra vettük a lehetőségeket.

A Magyar Vízilabda Szövetség korábban felfüggesztette az összes korosztályos és felnőttbajnokságot, de most már azt is lehet tudni, hogy ez meddig marad így biztosan. Május 11-én lesz legközelebb elnökségi ülés, legközelebb akkor döntenek a folytatásról. Na de milyen forgatókönyvek várhatók? A vlv.hu információi szerint több ötlet is a kalapban van, vegyük is sorra a lehető­sé­geket.

Felmerült, hogy lezárják a bajnokságokat, ahogy korábban már megtette a Magyar Kosárlabda Szövetség: a pontvadászatoknak legyen vége, se bajnokot, se kiesőt ne hirdessenek. Ezt vetették el – egyelőre – elsőként, ami érthető, hiszen a magyar olimpiai szereplés nagyon fontos ebben a sportágban, az ötkarikás játékokat pedig még nem fújták le, nem is halasztották. Persze egy nyári folytatás alaposan felrúgná az erőviszonyokat, hi­­szen a légiósok szerződése addig lejár, néhány külföldi pólóst már hazaengedtek, így a keretek is más erősségűek lennének a szezon végén, mint az elején.

Az is valószínűnek tűnik, hogy folytatás esetén a férfi bajnokság lezárását szintén fel kell gyorsítani, mint például ahogy a női élvonalban tették, ahol a tervek szerint mindössze egy körös rájátszás dönt a helyezésekről.

A legfontosabb viszont, hogy még él a remény a bajnokság folytatására, el is ha­­lasztották a döntést, de nem csak azért, mert még látni a fényt az alagút végén. Van egy olyan érv is a nyári bajnokság mellett – főként, ha elhalasztják az olimpiát –, hogy nyáron sokkal többen néznék a mérkőzéseket, akár a televízió­ban, akár élőben. Emellett egyébként sportrovatunk is többször érvelt, hiszen a vízilabda nyári sport, így nyáron is kellene játszani a bajnokságokat, és a nemzetközi ese­­ményeknek kellene télen rendezni.