Péntektől vasárnapig tart a kajak-kenusok magyar bajnoksága, egyben vb-válogatója

Péntektől vasárnapig a szegedi Maty-éren rendezik meg a kajak-kenusok felnőtt és parakenu magyar bajnokságát, egyben olimpiai válogatóját. Az MVM Szeged 26 versenyzője összesen 58 számban lesz érdekelt.

Van bőven feladat a felnőtt ka­­jak-kenusok előtt még idén is. Alig két héttel az olimpiai szereplés után máris itt a magyar bajnokság, egyben világbajnoki válogató, amelyen kvalifikációt lehet szerezni a szeptember 15. és 19. között a dániai Koppenhágában rendezendő felnőtt és parakenu vb-re.A tokiói főszereplők egy része rajthoz áll a szegedi eseményen, kivéve a hatszoros olimpiai első Kozák Danutát (FTC), illetve Csipes Tamarát (Honvéd) és Bodonyi Dórát (Szolnok). Az előzetes versenyprogram alapján 39 klub adta le a nevezését, az MVM Szegedből 58 hajóban 36 sportoló indul.

Az olimpián járt egységek közül a férfi K1 200 és 1000, valamint a női K1 500, K2 500, K4 500 és K1 200 méteren érdekelt egységek védettek, így a szegedi Kárász Anna a négyessel biztos vb-résztvevő, nem is neveztek. A friss olimpiai bajnok így sem unatkozik majd, hiszen K1 1000, K1 500 és Birkás Balázzsal K2 mix 200 méteren is elindul. A klub másik olimpikonja, Nádas Bence is belehúz, hiszen négy számban nevezett, Ebből az egyik legérdekesebb a K2 500 méter, amely a közeljövőben leginkább fókuszban lesz az olimpiai program miatt. Nádas itt a K1 200 méteren tokiói első Tótka Sándorral alkot egy kettőst, nagy ellenfelük lehet például Birkás és a honvédos Balaska Márk egysége is. Nádas ezen kívül még K1 200, K2 200 (Birkással) és K2 mix 200 méteren (az UTE-s Kiss Blankával) száll hajóba. Rajtuk kívül is lesznek bőven szegediek az eseményen, valamint a három parasportoló, Varga Katalin, Suba Róbert és Rescsik Csaba.

A magyar bajnokságon pénteken 15 órakor, szombaton 11.20-kor (paraszámok) és 15 órától, vasárnap pedig 10.30-tól rendeznek döntőket.