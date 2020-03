Rutai is debütálhat

Két szegedi származású játékos is meghívót kapott a magyar futsalválogatott következő összetartására. Rutai Balázs debütál, Szentes-Bíró Tamás másodszor húzhatja magára a címeres mezt.

Március 11–14. között a magyar futsalválogatott Budapesten ed­­zőtáborozik, amelynek so­­rán két felkészülési mérkőzést is játszik hazánk együttese Szerbiával a Vasas sportcsarnokban.

A 16 fős magyar válogatottkeretbe két szegedi származású játékos is kapott meghívót.

A Debreceni Egyetem AC-­ben futsalozó Szentes-Bíró Ta­­­­más 2019 decemberében Veszp­­­­rémben mutatkozott be az orosz nemzeti csapat ellen, így most másodszor húzhatja magára a címeres mezt. A jelenlegi idényben a 23 éves labdarúgó tizenegyszer talált be az ellenfelek kapujába.

Pályafutása során először kapott meghívót a futsalválogatottba a szintén szegedi Rutai Balázs, aki második szezonját tölti a Scoregoal Kecskemétben, amely az NB I újonca idén. Az újonc csapat több szege­divel a keretében (Tombácz Ró­bert, Csamangó Tibor, Rutai) az alapszakaszt az utolsó, 10. helyen zárta, míg az alsóházi rájátszást a Dunaferr ellen kezdték 3–3-as döntetlennel. Rutai mindamellett, hogy a kecskemétiek legeredményesebb gólvágója a futsal NB I-ben, a nagypályás Tiszaszigettel a megyei I. osztályban is szerepel. Az ősz során kilenc mérkőzésen hat gólt szerzett.

Csongrád megyéből korábban stabil tagja volt a futsalválogatottnak a sándorfalvi Csúri Csaba, de többször kapott meghívást a keretbe Tóth Attila, Puskás Csaba és Brinszky Ad­rián is.