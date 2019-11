Egy félidőt bírt a celjei fiatalos lendület: a második félidőben felőrölte ellenfelét a MOL-PICK Szeged

Sokat vezetett az első félidőben a Celje, de a második félidőben fokozatosan őrölte fel fiatal ellenfelét a MOL-PICK Szeged. Radivojevicsék végül 7 góllal, 31-24-re hozták a kötelező meccset.

MOL-PICK Szeged – Celje 31-24 (14-14)

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A. csoport, 6.forduló

II. félidő

60. perc: Canellas talpról még a végén, Sarac lövését lesáncolják a szegediek, ez a vége. 31-24.

59. perc: Sarac kozemtikáz még az eredményen, 30-24.

58. perc: Kallman harcol ki hetest. Radivojevics áll oda, és akkor tudjuk mi a vége: 30-23.

57. perc: Csak ennyit mondunk: Stepancic! 29-23.

56. perc: Horzen bosszulja meg Alilovicson az előbbi védést, ő is hatgólos már, 28-23.

55. perc: Stepancic is elkapja a fonalat, hatalmas átlövésgól, 28-22. Időt kér a Celje.

54. perc: Alilovics rúgja ki Horzen lövését, ezen a celjei lepődik meg a legjobban. Sarac viszont már 6. góljánál jár, 27-22.

53. perc: Stepancic is betalál, látszódik rajta a megkönnyebbülés. 27-21.

52. perc: Passzívban támad a Celje, a lövés után a kipattanó Razgor elé megy, aki a vonalról kegyetlenül belövi. 26-21.

51. perc: Elviszik a Celjétől a labdát, Canellas fut be, de Vujovic véd. Marad a labda a Szegednél. Stepancic lövése megint nem jó.

50. perc: Vujovic belekap Stepancic lövésébe.

49. perc: Poteko megint mehet pihenni. Szegedi emberelőny.

47. perc: Radivojevics szedi össze az elpattanó labdát, bevágja a szélről, 25-20. Gaber növeli tovább az előnyt, 26-20.

46. perc: Újabb vendég-büntető, megint Leban, ezt védi Alilovics!

45. perc: Bánhidit ketten nem bírják el, Vujovic is tehetetlen, 24-20.

44. perc: Poteko kapja beállóban, Alilovics védi a lövést, de hetes. Leban áll oda végül, Alilovics jól érzi az irányt, de nem éri el, 23-20.

43. perc: Horzenhez valahogy mindig eljut a labda, és ha már megkapja, sajnos nagy eséllyel gólt is lő, most is, 22-19. Kallman is jön, ha kell. És most kellett, 23-19.

42. perc: Kapust cserél a Celje, Vujovic érkezik.

41. perc: Horzen farag a hátrányból most, 21-18. Bánhidi jön vissza, gyorsan be is köszön egy góllal, 22-18.

40. perc: Ferlin rúgja most ki a szegedi próbálkozást.

39. perc: Feltették a bírók a kezüket, több, mint egy perce támad a Celje. Nem lett belőle gól.

38. perc: Canellas megszórja magát, na meg Ferlint is, 21-17.

37. perc: Bombac lendületből, Canellas marad megint üresen, ujjgyakorlat, 20-16. Sarac 5. góljával válaszol, 20-17.

36. perc: Szegedi labdaszerzés, Radivojevics indul meg, magabiztosan lövi be a ziccert, 19-16. Időt kér a Celje.

35. perc: Diego Silva kiszorított helyzetből, de így is megy. Gaber fordul be, nem tartják meg, 18-16.

34. perc: Canellas marad nagyon tisztán, aztán hatalmas gólt lő, 17-15.

33. perc: Sarac talpról vágja be Alilovics mellett, 16-15. Bombac harcol ki egy kétperces kiállítást. Poteko megy pihenni.

32. perc: Megint nem jó a celjei lövés, Radivojevics viszont szélről repül be, 16-14.

31. perc: Mindkét kapuban maradnak a kapusok. A Celje kezdi a második félidőt. Silva lövése viszont nem jó, Gaberé viszont annál inkább, 15-14.

I. félidő

30. perc: Rakitának csinálják a helyet a szélen, de Alilovicsot kétszer nem eteti meg. Stepancic fordít, de nem ússzuk meg, Horzen egyenlít az utolsó másodpercben, 14–14.

29. perc: Eladjuk a labdát, Razgor indul meg, gól. Radivojevics nem csak büntetőből tud kegyetlen lenni, 13-13.

27. perc: Még 18 éves sincs, Rakita máris gólt lő a balról. Kallmann szerencsére válaszol rá gyorsan, ugyanonnan, 12-12.

26. perc: Alakul. Most Bánhidi kap Bombactól egy szép passzt, itt már megállíthatatlan, kilövi a jobb felsőt 11-11.

25. perc: Bombac kap pazar labdát Bánhiditől, szétnyílik a fal, Bombacnak ez gyerekjáték, 10-11.

24. perc: Sarac kap két percet, most kellene megnyomni az emberelőnyt. Bánhidi lövését tolja kapufára Ferlin.

23. perc: Zsitnyikov lövését Ferlin védi, Potekét nem tudja Alilovics. Időt kér Pastor, 9–11

22. perc: Szerencsére nem sokáig, ebben Bombac minden mérge benne volt, 9-9. Aztán Groselj rontja el az örömünket, 9-10.

21. perc: Zsitnyikov indul be, ez most kimarad, Horzen viszont nem hibázik, megint vezet a Celje, 8-9.

19. perc: Hetest harcol ki a Celje, Razgor áll oda, kapufa, de a kipattanót bevágja, 8-8.

18. perc: Sarac fut át keresztbe, óriási gólt lő Alilovicsnak, 7-7. Zsitnyikov gyorsan válaszolt, 8-7.

17. perc: Zsitnyikov ihletett formában,egy megpattanó labda pont elé kerül, nem okoz neki gondot bevágni, 7-6.

16. perc: Poteko fogadja meg a mester tanításait, egyenlít a Celje, 6-6.

15. perc: Időt kér a Celje.

14. perc: Bánhidit nem tudják tartani, újabb hetes. Radivojevics-Ferlin párharcot megint a szegedi nyeri, 6-5.

13. perc: Kaspareket téveszti meg a kósza sípszó, de szerencsére Alilovics védi a vendég lerohanást.

12. perc: Alilovics véd hatalmasat, átvehetjük a vezetést.

11. perc: Hosszú Celje-támadás után az egyenlítésért támadunk. Kasparek emelkedik fel, be is vágja, 5-5.

10. perc: Bánhidi harcol ki hetes, Radivojevics megint nem sokat teketóriázik, 4-5.

9. perc: Zsitnyikovnak csinál helyet Kallman, bent is van, 3-5.

8. perc: Silva is elkapta a fonalat, 2-5.

7. perc: Bánhidi harcol ki hetes, Radivojevics áll oda, nem kockáztat, bevágja, 2-4.

6. perc: Sarac megint, aztán Marguc is hozzátesz, 1-4.

5. perc: Silva-gól után Zsitnyikov csak megtalálja a lövőkezét, 1-2

4. perc: Zsitnyikov lövését olvassák, eladja a labdát.

3. perc: Hosszan támad a Szeged, de nem jut el lövésig.

2. perc: Alilovics a szegedikapuban, Sarac köszön be neki. 0-1.

1. perc: A Szeged kezdte a találkozót. Zsitnyikov labdája lejön a blokkról, majd a ráadás elakad a vendég kapusban.

16.55 – Megvolt a csapatok bemutatása, szól a BL-himnusza. Kék mezben a szegediek, rózsaszín-feketében a vendégek.

16.50 – Pastor edző a mérkőzés előtt elmondta, akadtak gondok a héten a felkészüléssel, többen betegséggel és sérüléssel küszködnek. Bízunk benne, hogy ennek ellenére simán hozzák a kötelezőt a szegediek.



16.48 – A csapatok már melegítenek, szépen gyűlnek a nézők is a lelátókon. Ahogy korábban megírtuk, a Celje kispadján másodedzőként az a Luka Zvizej ül, aki évekig a MOL-PICK Szegedet erősítette balszélsőként. Hatalmas közönségkedvenc volt, most is örömmel fogadták az Újszegedi Sportcsarnokban. A szlovén kézis amúgy nemrég játszotta búcsúmeccsét.

16.45 – Nem véletlenül mondják, hogy a szegediek a legjobb drukkerek. Ma is sportszerűségükről tettek tanúbizonyságot, ugyanis a csarnoknál a „Celje, Celje” skandálással köszöntötték az ellenfél szurkolóit:

16:44 – A Szegedi B közép is a csarnoknál:

16.35 – Megérkeztek a Celje drukkerek. Nincsenek sokan, de lelkesek:

Korábban

Sportágtól függetlenül elmondható, hogy az egyesületek szakmai stábjai és szurkolói számára is a legkevésbé kedvelt időszak a válogatotthét. Ilyenkor lehet izgulni, hogy a nemzeti csapatokban szereplő kedvencek ne szenvedjenek sérülést, lehetőleg minél könnyebb utuk legyen, és amennyire lehetséges, fitten térjenek vissza. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata egy ilyen héten van túl, és szerencsésen jött ki belőle. Senki sem szenvedett sérülést, persze tökéletesnek sosem lehet mondani egy ilyen hetet.

Fejben kell tisztázni

– Sajnos Nik Henigman betegséggel küzd. Voltak játékosok, akiknek megterhelő útjuk volt, de mindenki tudott egy vagy másfél napot pihenni – árulta el Juan Carlos Pastor vezetőedző.

A másik ok, amiért sok edző nem szereti a válogatottheteket: más játékrendszerbe kerülnek a játékosok, kiesnek a megszokott taktikai felállásból.

– Ilyenkor főként fejben kell tisztázni a dolgokat. A válogatotthetek után mindig elmondjuk a játékosoknak, hogy sem az edzésritmusból, sem az el­­vásárokból nem veszünk lejjebb. Vissza kell térni arra az útra, amelyen együtt járunk, vissza kell lendülniük a saját játékfilozófiánkba. Ehhez az a legfontosabb, hogy még inkább koncentráljanak az apró részletekre, hiszen nem az alapok, hanem ezek a nüanszok szoktak eltűnni egy válogatotthéttel, mivel kiestek a szokásos ritmusból – véli a spanyol tréner.

Gyorsak, harcosak

Az eddigiek alapján is egy­értelmű: jól jön, ha egy vá­logatotthét után nem egy szupersztárokból álló alakulattal kell megmérkőzni. Szerencsére ezt most is elkerüli a MOL-PICK Szeged, hiszen vasárnap 17 órától a Celjét látja vendégül az újszegedi sportcsarnokban. Ez persze nem jelenti azt, hogy le lehet becsülni a szlovén bajnokot, még akkor sem, ha mi is láttuk: a Barcelona vendégeként történelmi, 45–21-es vereséget szenvedett. A Celje ugyan nyáron alaposan kicserélődött – az exszegedi Luka Zvizej például visszavonult, és az együttes másodedzője lett –, a kilenc távozó és a nyolc érkező után is hasonló a filozófiájuk: főként tehetséges fiataloknak adnak lehetséget.

– Pont ezért veszélyes a csapat, hiszen gyorsan és rengeteget futnak, és harcos mentalitással lépnek pályára. Nagyon oda kell figyelni – hangsúlyozta Juan Carlos Pastor.

A Celje ráadásul sikerélmények után érkezik Szegedre, hiszen a legutóbbi BL-fordulóban megszerezte első győzelmét – az Elverum otthonában 32–25-ös sikert aratott –, hazája bajnokságában pedig a nagy rivális Velenjét 33–21-re ütötte ki, majd az addig százszázalékos Riko Ribnica ellen szerdán 29–26-ra nyert. Ezzel a Celje egyedül hibátlan a bajnokságban, és a korábbi szegedi közönségkedvenc, Zvizej is pluszerőt adhat nekik.

– Emlékszem, hogy Lukára 2006-ban figyeltem fel, fantasztikusan játszott, és remek klubokban bizonyította tehetségét. Minőségi balszélső volt, a tapasztalata sokat adhat a Celjének – mondott véleményt a Szeged mestere.

Jól kell kezdeni

Az ellenfelet egyébként az a Tomaz Ocvirk irányítja majd, aki az előző szezonban debütált a Celjében, teljesítményével pedig olyan elégedett volt a szlovén vezetőség, hogy rögtön meg is hosszabbították a szerződését.

Juan Carlos Pastor a beszélgetés végén megjegyezte: ezúttal is törekednek a jó kezdésre, hiszen amikor a Szeged az elején kapja el a megfelelő ritmust, akkor sokkal nehezebb ellenfél.