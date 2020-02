Szeged jó megoldás

A labdarúgó-magyarkupa nyolcaddöntőjében az Újpest FC ma 19.30-tól a szegedi Szent Gellért Fórumban a Mol Fehérvár FC-t fogadja. A meccs napján a jegypénztárak 15.30-kor nyitnak a létesítmény Dorozsmai úti oldalán.

Ami nem tetszik a fővárosi Új­pest-szurkolóknak (valljuk be, meg lehet érteni őket…), az tetszhet azoknak, akik szintén a lila-fehér klub szimpatizánsai, ám csak ritkán jutnak el Csongrád megyéből az együttes mérkőzéseire. A labdarúgó-magyarkupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az Újpest FC ugyanis ma 19.30-tól a szegedi Szent Gellért Fórumban fogadja a Mol Fehérvár FC-t.

– A helyzetünket mindenki ismeri: sajnos jelenleg nem tudjuk otthonunkban, a Szusza Ferenc Stadionban fogadni ellenfeleinket. Körbejártuk a lehetőségeinket, Budapesten nem találtunk megfelelő megoldást, a továbbiak közül pedig Debrecenben, Szombathelyen és Szegeden éreztették velünk, hogy igazán szeretettel fogadnak minket. Szeged több fontos szempontból előzte meg az előbbi kettőt, szakmailag, valamint szurkolóink számára is fontos, hogy közel feleakkora távolságra található, végig autópályán, Újpestről is maximum egy óra ötven perc alatt megközelíthető, a Szent Gellért Fórum ráadásul az autópálya közelében található. A stadionról kiváló visszajelzéseket kaptunk, a gyep pedig tökéletes állapotban vár minket. Ebben a nehéz helyzetben is sikerült a legjobb megoldást megtalálnunk. Öröm az ürömben, hogy olyan szurkolókhoz is eljuthatunk, akik nagyon régen láthattak minket élőben. Remélem, hogy egy igazán sikeres sportos napot varázsolhatunk a napfény városába – nyilatkozta lapunk érdeklődésére Berta Csaba, az Újpest FC ügyvezetője.

A találkozó előtt ma 15.30-tól kinyitnak a létesítmény jegypénztárai, a kapunyitás pedig 18 órakor lesz.