Tíz éve lett bronzérmes a Szeged Beton

Tíz évvel ezelőtt története harmadik bajnoki bronzérmét ünnepelte az akkoriban Szeged Beton néven szereplő férfi vízilabdacsapat. Kásás Zoltán tanítványai a párharc harmadik felvonásán 7–5-re múlták felül a Ferencvárost.

Ami sikerült 1990-ben és 2005-ben, az 2010-ben is összejött: tíz évvel ezelőtt ismét bronzérmes lett a Szeged Beton férfi ví­­zilabdacsapata az OB I-ben. Ehhez a bronzcsata harmadik, mindent eldöntő találkozóján hazai pályán kellett legyőzni a Ferencvárost. Vészjóslóan in­­dult a derbi, hiszen a vendéglátók védekezésének egyik oszlopa, Komlósi Péter számára már a harmadik percben véget ért a találkozó – érdekes módon őt állították ki, pedig neki tört el az orra.

Baksa bravúros védései me­­gint őrületbe kergették a zöld­­fehéreket, Vindischnek két, Tö­­rök Bélának pedig négy bombája akadt Jászberényi kapujába, és persze a 69 találattal a gólkirályi címet elhódító Molnár Tamás is beköszönt egyszer.

Járt is a vastaps mindenkinek, az öröm pedig dupla volt, hiszen ezzel az eredménnyel a Tisza-partiak kiharcolták az indulást az Euroligában.

– A meccs elején nem voltam nagyon boldog, de hála istennek a találkozó második felére Török Béla nagyon elkapta a fo­­nalat, fantasztikus gólokat do­­bott. A végét szellemileg és fizikailag is jobban bírtuk, mint a Fradi – nyilatkozta a mér­­kőzés után Kásás Zoltán, a szegediek vezetőedzője, de voltak még további örömszavak.

Török Béla: – Nagyon hosszú volt az idény, de most nem fáradtságot, hanem hatalmas boldogságot érzek. Köszönettel tartozunk a klubnak az egész éves támogatásért!

Juhász Zsolt: – A negyedik szegedi évadomban végre si­került dobogón végeznem. Ez nemcsak mámorító, hanem fel­emelő érzés is.

Molnár Tamás: – Megérde­­meltük a győzelmet. A jövő szempontjából adjon az erőt, hogy az évad talán még jobb is lehetett volna. A bronzérem fantasztikus sikere a szegedi vízilabdának!