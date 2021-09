Tornagyőztesként tértek haza Orosházáról az algyői kézilabdás lányok

Tornagyőztesként tért haza az orosházi Oxxo-kupáról a másod­osztályba feljutott Levendula Hotel FKSE-Algyő női kézilabdacsapata. Farkas József tanítványai a döntőben a házigazda ONKC-t 31–23-ra győzték le.

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

– Nagy öröm számomra, hogy sikerült eredményesen zárni a hétvégét, büszke vagyok a csapatomra

– kezdte beszámolóját az algyőiek trénere.

– Óriásit küzdöttünk, kezdem én is érezni a csapatot. A döntőben jól sikerült a frissítés, bár többször visszajött az Orosháza a mérkőzésbe. Kevesebb hullámvölgyünk volt, jobban bírtuk az első és a második félidei végjátékot. Ismét tizenkét ember szerzett gólt, ami a torna folyamán rendre jellemző volt ránk, ez is mutatja hogy csapatként tudunk erősek lenni. Gadányi Maja a fináléban is extrateljesítménnyel rukkolt elő, a kemény védekezés mellett megadta az alapot, amiből tudtunk építkezni. Ahogy korábban is mondtam, helyén kell kezelnünk ezt a teljesítményt, de ha ezt a mentalitást és küzdést visszük tovább a bajnokságra is, akkor bármire képesek lehetünk – értékelte az Oxxo-kupát Farkas.

Értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak az algyőiek a tornán, ugyanis az összes ellenfél a másodosztályban érdekelt, akárcsak ők.

Az Oxxo-kupa végeredmé­nye:

1. Levendula Hotel FKSE-Algyő,

2. Oxxo Energy Orosházi NKC,

3. Mohács TE,

4. Csurgói NKC,

5. Hajdúnánás SK,

6. Gárdony-Pázmánd NK,

7. Szent István SE,

8. Csepel DSE.

Különdíjasok

Legjobb kapus: Pusztai Petra (Csurgói NKC).

Gólkirálynő: Rittlinger Lotti (Mohács TE).

Legtechnikásabb játékos: Netye-Tóth Sára (ONKC).