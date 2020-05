Vágvölgyi Ákos a legnehezebbnek érezte a 2019–2020-as szezont

Nem a legjobbkor jött a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, hogy befejezettnek nyilvánították a bajnokságot: Vágvölgyi Ákos is úgy érzi, jó ritmusban voltak az utolsó hetekben.

– Sokadik szezonom volt ez már a Szedeákban, mégis úgy ér­­zem, talán ez volt a legnehezebb – kezdte lapunk érdeklődésére Vágvölgyi Ákos, a csapat játékosa. Hozzátette, nehezen akart összeállni az idei csapat, sok nehézséggel kellett szembenézniük az idény első felében, a sikertelenség pedig megviselte a kerettagokat.

A Szedeák győzelemmel bú­­csúzott a szezontól: bár a ZTE elleni siker alkalmával még nem lehetett tudni, hogy az lesz az utolsó mérkőzése a csapatnak az idényben.

– Csatlakozom azokhoz, akik szerint nem a legjobbkor jött nekünk az, hogy befejező­dött a bajnokság. Éppen felfelé íveltünk, ezt mutatja az is, hogy az utolsó mérkőzésen legyőztük a Zalaegerszeget, így ha furcsa módon is, de bennmaradtunk – fejtette ki.

Vágvölgyi Ákos elárulta, a bajnokság befejezése óta edzésben maradt, ugyanakkor termi foglalkozásokra kevés lehetőség nyílik: ennek hiányában fő­­képp a futások és a szabadban való kosarazás jelenti számára a mozgást, egyúttal a családi gazdaságba is besegít.

– Édesapámnak segítek a me­­zőgazdaságban, a földekkel kapcsolatos teendőket végzem. Érdekel a dolog, nemrég elvégeztem egy aranykalászos gazda képzést is. Szerettem volna egy svédországi egyetemen folytatni a tanulmányaimat, meg is csináltam az ehhez szükséges nyelvvizsgát, de egyelőre ezt most elvetettem – zárta Vágvölgyi Ákos.