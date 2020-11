Valamit visszaadott a sors a HFC-nek

Fontos idegenbeli sikert aratott a Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Közép csoportjának legutóbbi játéknapján. A kék-sárgák ezzel újra bennmaradást érő helyen állnak, igaz, még rengeteg feladatuk lesz, de ha így folytatják, nyugodtabb tél előtt nézhetnek.

Idegenbeli győzelemmel folytatta a Hódmezővásárhelyi FC, amely vasárnap a Dunaújváros vendégeként szerzett három pontot. A győztesnek bizonyuló találatot Bata Kristóf szerezte, aki magabiztosan értékesített egy tizenegyest – hogy milyen a sors, egy hete a Dabas ellen a 92. percben szintén egy büntető döntött, akkor a Pest megyeiek javára.

– A futball ilyen, egyszer elvesz és egyszer visszaad. Ha nem is döntő szituációban és a 90. percben, de most mi rúghattunk tizenegyest. Biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb visszaadja a futball a múlt héten történteket, inkább dacosnak éreztem a csapatot, mintsem dühösnek – idézte fel lapunknak a történteket Bata Kristóf.

A HFC a vasárnapi három pontnak köszönhetően a tabella 13. helyén áll, amely már biztos bennmaradást je­lentene a szezon végén: ez persze jelen pillanatban sokat nem jelent, hiszen a bajnokság fele ment le, de a vásárhelyiek mélyről kapaszkodtak vissza, és az elmúlt időszakban szerzett győzelmeiknek köszönhetően már elérhető közelségbe került egy zavartalanabb téli felkészülés lehetősége.

– Nem nyugodhatunk meg, de a következő két meccset be kell húznunk. Az önbizalmunk visszatért, egyre inkább látom az egységet a csapaton belül. Képességbeli hiányaink nincsenek, hiába tettünk meg bármit a pályán, a negatív szériánkban semmi nem jött össze. Az első győzelem volt a kulcs, mert utána visszatért az a légkör, aminek köszönhetően elhiszik a játékosok, hogy nem pofozógépek vagyunk a bajnokságban – utalt Bata Kristóf arra, hogy csapata a bajnokság korábbi szakaszában zsinórban nyolc mérkőzést veszített el.

Abból, hogy újra magára találjon a HFC, Bata is nagy mértékben kivette a részét, hiszen az elmúlt három meccsen egyaránt eredményes volt: a Monor és a Dunaújváros ellen fontos büntetőket küldött a kapuba.

– Végre kijött a lépés, csak a gól hiányzott az elmúlt hetekben. Igaz, tizenegyesekből vol­­tam eredményes, de ezeket is be kell rúgni, örülök, hogy ezzel is tudom segíteni a csapatot – válaszolta formájával kapcsolatban.

A járványügyi intézkedések értelmében immáron hetek óta nézők nélkül játszanak a harmadosztályú csapatok is.

– Borzasztó nézők nélkül játszani, más hangulatot ad az egész mérkőzésnek, ha szépszámú közönség látogat ki egy meccsre. Ha kint lettek volna a nézőink mondjuk a Dabas elleni meccsünkön, akkor le­­het, mondjuk a hatszáz néző nyomására egy játékvezető nem fújja be azt a büntetőt a végén – zárta Bata Kristóf.