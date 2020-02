Zengő Alföld Szegedi TE: Karsai Ferenc klubelnök önmérsékletre inti játékosait

A férfitekecsapat Bajnokok Ligája negyeddöntőinek visszavágói következnek: a Zengő Alföld Szegedi TE szombaton 14.30-kor a szlovákiai Podbrezován 7:1-es előnyről vág neki a második mérkőzésnek.

Kedvező helyzetben utazhat el a Zengő Alföld Szegedi TE ma Szlovákiába. A férfitekecsapat Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén ugyanis 7:1-re legyőzte a Podbrezovát, és a szettarányt (16:8) is kedvezőnek mondhatjuk.

– Az előny megnyugtató, de ha most valaki hátradől, az könnyen bajba kerülhet. Saját példánk is akad bőven, amikor ilyen hátrányból tovább tudtunk jutni, azaz figyelem és fegyelem kell, és minden fáért, minden szettpontért maximális küzdelem – nyilatkozta Karsai Ferenc, a Zengő Alföld Szegedi TE elnöke. – Két azonos képességű csapatról van szó. Az első meccs jól sikerült, de még ez az előny is óvatosságra int mindenkit. A Podbrezova hatsávos pályáján pillanatok alatt el lehet dönteni a párharcot, vagy hatalmas hátrányba lehet kerülni.

Az elmúlt három egymás elleni meccs, amióta a vajdasági Zavarkó Vilmos elhagyta a szlovák csapatot, szegedi győzelmeket hozott. A nyári, podbrezovai világranglista-­versenyen a Szeged otthon verte ellenfelét (összesített fában: 3772:3752), majd jött Ludwigshafenben a világkupa­bronzmeccs (6:2, de mindössze három fa különbséggel…) és a BL negyedöntőjének első meccse (7:1).

Ami biztos: a szegedieket ezúttal is elkíséri hű szurkolói csapatuk, azaz a hangjuktól zeng majd a Podbrezova sok nagy csatát megélt csarnoka.

A további három pár visszavágói közül elsőre egy tűnik izgalmasnak: az olasz Neumarkt otthon 5:3-ra verte a Mertojak Splitet, így nagyon figyelnie kell Horvátországban.

Persze, ahol Zavarkó Vilmos, Kiss Tamás vagy Ernyesi Róbert játszik, az a csapat bárhol képes győzni. A német Zerbst és a horvát Zapresic a Szegedhez hasonlóan 7:1-re verte a német Raindorfot, illetve a másik magyar csapatot, a Zalaegerszeget. A zalaiak a nagy különbségű vereség ellenére a 15:9-re elvesztett szettarány miatt talán még bizakodhatnak.