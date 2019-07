Hétfőn kezdi az új idényre való felkészülést a Naturtex-SZTE-Szedeák

Közös munka. Simándi Árpád (jobbról a második) remek kapcsolatot ápol Andjelko Mandics vezetőedzővel. FOTÓ: KARNOK CSABA

Új, de mégsem ismeretlen. Va­­­­­lami hasonló vár a Naturtex-­SZTE-Szedeák edzői stábjára, hiszen Andjelko Mandics ve­­zetőedző munkáját a folytatásban Simándi Árpád segíti másodedzőként.– Nagyon várom a Ducával való közös munkát, hiszen jó kapcsolatban vagyunk – kezdte Simándi Árpád, a csapathoz nemrég kinevezett másod­ed­zője. – Sokat beszélgettünk kötetlenebb témáról is, nem csak a kosárlabdáról, most még intenzívebb lesz a munkakapcsolatunk – tette hozzá.Az előző év keserű volt, hi­­szen a Szedeák csak egy ki­­esés elkerüléséért vívott párharc so­­rán tudta bebiztosítani a tagságát az NB I/A csoport 2019–2020-as mezőnyében.– Úgy gondolom, mindenki levonta a tanulságokat az előző szezonból, mindenki tudja, mit és hogyan kell változtatnia an­­nak érdekében, hogy jobbak legyünk. Másodedzőként támogatnom kell Mandics mestert, az viszont nem változik, ahogy korábban Kiss Zsolt, úgy én is elmondom a véleményem. Ezt kéri is tőlünk a vezetőedző, de persze övé a végső döntés ezekben a kérdésekben – nyilatkozta az eddig az utánpótlásban dolgozó szakember.Hamarosan véget ér a pi­he­­nő, hiszen augusztus 5-én újra találkoznak a kerettagok, megkezdődik a felkészülés az új idényre, innentől a kőkemény munkáé lesz a főszerep.– Ilyenkor már mindenki izgatott, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki örült volna, ha még egy picivel hosszabb a nyári szünet. Szükséges rossz az, ami elindul jövő hétfőn. Lényegében új csapatot kell építenünk, így időre lesz szükség ahhoz, hogy minden láncszem a helyére kerüljön – utalt Simándi Árpád arra, hogy jelentős változásokon ment keresztül a Szedeák. A keret még nincs kész, hiszen a négyfős légiós kontingensből hármat jelentett be a klub, így egy külföldi kosaras még érkezik a csapathoz.Az első héten a magyar maggal készül a szakmai stáb, a légiósok, így a szerb irányító, Milos Miliszavjlevics és az amerikai center, Brian Asbury is később csatlakozik, akárcsak a tavalyi keretből a klubnál maradt horvát Ante Krapic. A fiatalok egész nyárra szóló programot kaptak, akiknél főleg a dobásbiztonság javítása volt előtérben, de természetesen őket is megillette a pihenés. A Szedeák új másodedzője számára is főképp edzések ve­­zénylésével telt a nyár, de próbált időt szakítani a pihenésre is: így a hétfői rajt előtti utolsó hétvégét is strandolással töltené, ha az idő is engedi.