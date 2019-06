Jövő csütörtökön kezdi a felkészülést a Szeged-Grosics Akadémia

Mi kerül elő a zakózsebből? A Szeged-Grosics Akadémia játékosai Joao Janeiro vezetésével kezdenek jövő héten. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Még pihenhetnek a Szeged-Grosics Akadémia labdarúgói az NB III Közép csoportjában megszerzett bajnoki cím után – a szünet jövő csütörtökig tart. Június 27-én ugyanis elkezdődik a munka, és az NB II-be frissen feljutott csapat a portugál Joao Janeiro vezetésével belevág a felkészülésbe. Egyelőre még Gyulán, ám közeleg a szegedi Szent Gellért Fórumba költözés időpontja is: az biztos, hogy az új szegedi létesítményben augusztus 28-án Placido Domingo-koncertet rendeznek, az utánpótláscsapatok pedig szeptember 1-jétől vehetik birtokba az edzőpályákat.Az NB II-es bajnokság 2019. augusztus 4-én (vasárnap) kezdődik, és 2020. május 17-én (vasárnap) fejeződik be, az őszi szezonban pedig 21 fordulót bonyolítanak le december 15-i zárással.A vasárnapi meccsnapok megmaradnak, ám 2019-ben rendeznek öt szerdai fordulót is augusztus 7-én, augusztus 28-án, szeptember 18-án, október 2-án és november 6-án, miközben szeptember 8. és november 17. a válogatott miatt szabad lesz, szeptember 21–22-én pedig országos magyarkupa-fordulót tartanak.