Kellenek a bravúrok - Nehezen viselte a szombati vereséget a Szedeák

A védekezésnek is javulnia kell a Szedeáknál. Fotó: Kuklis István

Legutóbb idehaza, a Jászberény ellen szenvedett vereséget a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek ez volt szezonbeli nyolcadik elveszített mérkőzése. Bár megvolt a jó kezdés, mégsem sikerült a javítás, a négy idegenbeli bajnoki után hazai pályán is kikaptak a szegediek. – Az első félidő jól nézett ki, védekezésben és támadásban is rendben voltunk – kezdte a Szedeák vezetőedzője, Andjelko Mandics. – Abban hibáztunk, hogy a gyors indításokat nem használtuk ki, így nem tudtunk, csak négypontos előnnyel fordulni a második félidőre. A harmadik negyed eleje még nem volt rossz, de aztán elveszítettük a kontrollt. Nem azért, mert jobb lett volna a Jászberény, hanem mert többet foglalkoztunk más dolgokkal, mint a játékkal. Volt esélyünk visszajönni, de visszanézve lehet, hogy nem is érdemeltünk győzelmet.A Szedeák mestere hozzátette, bár tisztában voltak vele, hogy mekkora a tét számukra, de ilyen helyzetek nem csupán a sportban, hanem az életben is előfordulnak. – Az elején megmutattuk, hogy képesek vagyunk kezelni ezt a helyzetet. A második félidőben viszont egyszerűen leblokkoltunk. A fejből indul minden, ha az agy jól működik, akkor a test követi azt. Nem mondhatjuk azt sem, hogy elfáradtunk volna, mert az első félidőben nyolcan léptek pályára. Nehezen viseltem a vereséget, ahogy a játékosaim is. Nincs azonban világvége, viszont innentől kezdve nemhogy hibáznunk nem szabad hazai pályán, hanem bravúrokat is hoznunk kell.Ami pedig a folytatást illeti, az év végéig még kétszer is hazai pályán játszik a Naturtex, de a Sopron és a Falco elleni találkozó előtt az újonc TF Budapest vendégei lesznek Bolticsék. A vereségekben egy közös pont van: a Szedeák sokáig partiban volt ellenfeleivel, viszont nem tudta megnyerni ezeket a meccseket.– Csak az Alba ellen kaptunk ki simán, a többi meccsen azonban a fontos pillanatokban hibáztunk. Ezek a srácok tudnak kosárlabdázni, csak egy pici mindig hiányzik. Most nagyjából teljes kerettel játszhattunk, de eddig mindig akadt hiányzónk, viszont bízom abban, hogy a következő meccseken tudunk javítani. Egy győzelem átlendíthetné a csapatot, de biztos vagyok benne, hogy ahogyan belemásztunk ebbe a gödörbe, úgy közös munkával ki is fogunk mászni ebből – zárta Andjelko Mandics.