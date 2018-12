Kihívások előtt Kopasz Bálint: az Algyő SK kajakosa folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket

Kopasz Bálint a hajóban. A fejlődéshez keményen kell edzeni, miközben tartani kell a lépést a sportág fejlődésével. Fotó: Karnok Csaba

– Megvan, igaz, a szponzori autóval többször is jártam Budapesten az ügyeimet intézni. De az a legfontosabb, hogy ahogy az elmúlt években mindig, most is nyugalomban telnek az edzések, amelyhez minőség is párosul.– A futó-, a kondi- és az úszóedzések váltakozásával. Az egyik nap délelőtt futok nagyjából 10-12 kilométert különböző részprogramokkal, utána egy órát nyújtok, a két tréning között a dietetikus által előírt étkezés, pihenés, majd délután a kondizás következik egy-másfél órában újabb egyórás nyújtással, másnap pedig az úszópenzum. Nagyjából így váltakoznak kétnaponta a periódusok azzal a kiegészítéssel, hogy van, mikor délelőtt kondizok, és a crossfit is bekerül néha a műsorba. Először 2015 decemberében próbáltam ki, azaz nem szokatlan dolog, hogy személyi edző foglalkozik velem.– Igen, már nem foglalkozom vele. A portugáliai világbajnokság után volt egy hónapom, hogy átgondoljam a dolgaimat, és azt, hogy min tudtam volna változtatni. Ám arra jutottam, igazából semmin, mert jól sikerült minden, egyszerűen csak erősek voltak az ellenfelek. Nagy kihívás jövőre megverni őket.– Így van. Előtte nem árt bemutatni például 400 méteren egyesben, mi tudok, és hol a helyem. Ha ott a helyem, az kiderül, és itt már gondolok az olimpiai négyesre is, hiszen az egyes mellett jó lenne, ha egy csapathajóban is szerepet kaphatnék. Az ezerméteres párosban nem gondolkodom, mert nem látom azt a társat, akivel ha összeülnénk, világszínvonalúan kajakoznánk. Ebben a számban nagyon erős az élmezőny. Így a cél 1000 és 500 méteren egyesben nyerni, utóbbit nem akarom elengedni, illetve 500 méteren a négyesbe kerülés.– Az állóképesség például még javítható, bár elég magas szintre fejlesztettük fel. Az utóbbi években folyamatosan erősödtem, ez várható jövőre is. Alapvetően a jól bevált edzéstervet követjük, tartjuk, talán a dietetikus szerepvállalása lehet új, és adhat pluszt. Ezenkívül vannak mellpántok, erőmérő készülékek, amelyek révén még fejlődhetünk. Muszáj, mert a kajakozás is folyamatosan fejlődik, és ezzel tartani kell a lépést.