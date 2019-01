Különleges sportág várja az iskolásokat

A Fly Addiction csapata tehát bővítené az utánpótlását, amelynek legjobbjai nemcsak itthon, de külföldön is igazi show-műsort csinálnak. Három külföldi fellépése volt már a csapatnak, hazánkba pedig rendszeresen hívják őket, ősszel például a szegedi halfesztiválon is volt saját műsoruk.



Nemtől és kortól függetlenül bárkit várnak a szombati nyílt edzésre, de Ollé Milán edző hangsúlyozta: a középiskolá- soknak különösen ajánlott, hiszen ebben a korban lehet a leggyorsabban belerázódni.



Ha valaki lecsúszik a szombati lehetőségről, máskor is csatlakozhat a Fly Addiction csapatához, ugyanezen a helyszínen hétfőnként 18.30-tól és szombatonként 10.30-tól vannak edzések.