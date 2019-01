Legendák a Mézi-kupán: szurkolók, sportolók kézilabdáznak vasárnap

Varga Péter (balról, szürkében) és Birkás Balázs is játszott már. Fotó: pickhandball.hu

Mézes Sándor hatalmas szurkolója volt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának. Hatalmas népszerűségnek örvendett a drukkerek és a játékosok körében is. Ez sem volt véletlen, hiszen mindenkivel remek kapcsolatot ápolt. Az természetes volt, hogy minden hazai meccsen ott legyen a lelátón, de rengeteg idegenbeli összecsapásra is elkísérte kedvenc csapatát. 2016-ban hunyt el, ekkor veszítette el a kék tábor hűséges szurkolóját.A MOL-PICK Szeged és a Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület nem felejti szurkolóját, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-vel közösen immár harmadik alkalommal rendezi meg vasárnap 15 órától az újszegedi sportcsarnokban a Mézi-kupát. Ez egy meghívásos torna, amelyen a Mézi, a Csak Előre, a Köménymag és a Sportolók/média csapatai küzdenek az elsőségért. Bevett szokás, hogy a csapatok edzői a MOL-PICK Szeged keretéből kerülnek ki. Így lesz idén is, így Sostaric, Sunajko, Maqueda, Nagy, Bombac, Alilovic, Kaspárek, Pedro edzőként is megmutathatja, hogy mit tud kihozni az amatőr együttesekből.Idén a szervezők gondoltak egy merészet, és arra kérték a csapatokat, hogy mindenki két egykori legendát szervezzen be a keretébe. Többek között Vadkerti Attila, Berta Róbert, Herbert Gábor, Bendó Csaba, Bartók Csaba, Avar György is elfogadta a felkérést. A címvédő Mézi meghívta az egykori női vízilabda-válogatott szövetségi kapitányt, Merész Andrást is, így továbbra is az a célja, hogy megőrizze az elsőségét.Az első tornagyőztes, a Sportolók/média is erősebb kerettel vág neki a küzdelemnek, Nagy Péter súlyemelő is szerepet kap, így a világbajnok kajakos, Birkás Balázs, a BEK-győztes Szabó Zoltán és a LEN-kupa-győztes Varga Péter mellett újabb klasszis sportoló mutatkozik be a viadalon. A Csak Előre és a Köménymag is szeretne meglepetést szerezni, így mindkét együttes a döntőbe vágyik. 15 órakor a két elődöntőt (2×10 percesek a meccsek) rendezik, majd előbb a bronzmérkőzés, utána a finálé következik. Az eseményt a szurkolók ingyen tekinthetik meg.