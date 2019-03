Leleményes góllal nyert a Szeged-Grosics

További eredmények: Kozármisleny–Kecskemét 3–1, Iváncsa–Taksony 3–0, Honvéd II.–Szekszárd 2–1, Dunaújváros–Paks II. 2–0.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 21. forduló. Gyula, 200 néző.Veizer Roland – közepesen (Kövér, Szabó).Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka – Oláh G. (Coroian, 62.), Zvara – Erdei (Hegedűs, 83.), Germán, Cigan – Andorka (Moga, 87.).Joao Janeiro.Scheilinger – Molnár S., Molnár P., Csendes, Szántó (Fitos, 71.), Sándli, Balanescu (Seregy, 66.), Crkvenjakov (Szenes – a szünetben), Erős, Fritz, Eördögh. Edző: Erős Károly.Andorka (35.).Andorka, Coroian, ill. Szántó.Ezt azonban sikerült egy góllal csillapítani: a magasan védekező Szeged-GA meg tudott akadályozni egy labdakihozatalt, Scheilinger György kapus nem tudta pontosan megjátszani a labdát, ezt pedig kihasználták Germán Tamásék, Andorka Péter higgadt megoldásával megvolt a vezetés, amely azonban igazán nagy változást nem hozott a játék képébe – de legalább a Szeged-GA nyugodtabban futballozhatott a hátralévő időben.Mint később kiderült, a Kaposvártól a télen a klubhoz visszatért rutinos támadó második szegedi időszakának első gólja egyben három pontot is jelentett: a Dabas a rendes játékidő leteltéhez közelítve bátorodott fel, ebben az időszakban voltak kellemetlen percei a Szeged-GA-nak, de a győzelem nem igazán forgott veszélyben. Az igen aktív Pászka Lóránd közbenjárásával újabb találatot is szerezhetett volna a szegedi együttes, de ezúttal az egy lőtt gól is elég volt a győzelemhez.Tekintve, hogy a Szentlőrinc is hozta a saját mérkőzését, a lényeg a győzelmen volt a csapat számára, hiszen ezzel tovább üldözheti a listavezetőt a Szeged-Grosics Akadémia, amelyre a tavaszra egészen más arcát mutató Paks II. vár a következő fordulóban.– A mai napon csak mi dolgoztunk ki helyzeteket, de nagyon nehéz betalálni egy olyan ellenfélnek, amelyik a saját harmadában tizenegy emberrel védekezik. Egy gólt ugyan szereztünk, de többet is lőhettünk volna, akkor jobban irányíthattuk volna a meccset.