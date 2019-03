Magyar siker Szentesen az olaszok ellen - fotók

A mérkőzés előtt a szentesi uszoda mellett Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a világ- és Európa-bajnok Sipos Edit szobrát koszorúzta meg, majd a magyar–olasz találkozó kezdete előtt három szentesi születésű korosztályos gólkirályt, Mihály Kingát, Kudella Pannát és Dömsödi Dalmát köszöntötték.Tét leginkább a presztízs volt, mivel mindkét együttes továbbjutott már. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, Gyöngyössy Anikó és Tóth-Csabai Dóra jóvoltából kevesebb, mint egy perc alatt 2–0-ra elmentek a hazai, majd 3–1-re is vezettek, de az első nyolc perc végére kiegyenlítettek az olaszok.A második negyedben hengerelt a magyar csapat, köszönhetően a védekezés és a kapus, Gangl Edina összehangoltságának. Elől nem maradtak el a gólok, így a nagyszünetre 6–4-gyel mentek.A második félidőben sem forgott veszélyben a magyar siker, Bíró Attila tanítványai már 12–5-re vezettek, bemutatkozott címeres sapkában az UVSE kiválósága, Faragó Kamilla is. A végeredmény 12–8, így 2014 után ismét káprázatos győzelmet arattak a magyar lányok a Kurca partján. Akkor az uszodaavatón az olimpiai bronzérmes Ausztráliát 12–5-re múlták felül.Bíró Attila: – Ha ilyen jó kabala nekünk Szentes, akkor akár a világliga-döntőt is itt játsszuk. Fantasztikus atmoszféra volt, köszönjük szurkolóknak a fantasztikus miliőt. A motiváció legyőzte a rutint. Négy 18 éves játékos szerepet kapott nálunk, ennek ellenére magabiztos legyőztük őket. Ehhez elképesztően jó védekezésre volt szükségünk. Az utóbbi mérkőzéseken voltak hullámvölgyeink, amikor beleszaladtunk egy-két elkerülhető gólba, felhoztuk az ellenfelet. Ma ezt nem tettük meg, úgyhogy gratulálok a lányoknak, mert régen győztük le ilyen magabiztosan Olaszországot.Női vízilabda, világliga, egyben Európa-kupa-selejtező, 10. játéknap. Szentes, 600 néző. Vezette: Dreval (orosz), D Gomez (spanyol).Magyarország: GANGL – Illés 1, KESZTHELYI 5, Vályi V., GYÖNGYÖSSY 2, Csabai 1, Rybanska. Csere: Magyari (kapus), Faragó K., Parkes 2, Gurisatti 1, Szücs G., Horváth B., Szövetségi kapitány: Bíró Attila.Olaszország: Gorleo – Tabani 1, Garibotti 1, Queirolo 1, Aiello 1, Bianconi 1, EMMOLO 2. Csere: Avegno 1, Picozzi, Palmieri, Gragnoli, Viacava. Szövetségi kapitány: Fabio Conti.Gól – emberelőnyből: 9/3, ill. 21/5.Ötméteresből: 2/2, ill. -.Kipontozódott: Tóth-Csabai, Rybanska.KommentGangl Edina, a magyar válogatott kapusa: – Nagyon jó érzés volt a kiváló szentesi közönség előtt vízbe ugrani, nagyszerű hangulatot teremtettek az egész mérkőzés során. 2014-ben az ausztrálok elleni uszodaavatón én voltam a cserekapus, akkor is nagy győzelmet arattunk, mint most az olaszok ellen. Ha ezen múlik, hozzunk minden válogatott-mérkőzést Szentesre.