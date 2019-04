Megvédte címét a Szedeák U20-as csapata

Megvédte címét az országos U20-as bajnokságban a Naturtex-SZTE-Szedeák korosztályos együttese. Kiss Zsolt csapata a tavalyi bajnoki aranyat követően idén is döntőbe jutott, ahol az a Debrecen várt rájuk, amelytől kikapott a csoportkörben.



A döntő is szoros meccset hozott, amelyben a Debrecen minimális előnyre tett szert: a véghajrára azonban újra szoros lett a meccs, amelyben a Szedeák hatalmasat küzdve végül higgadt büntetőzésének is köszönhetően legyőzte a DEAC-ot, így 2018-hoz hasonlóan 2019-ben is bajnoki címet ünnepelt.



A torna legértékesebb játékosának Kerpel-Fronius Gáspárt, a Szedeák irányítóját választották.



Debrecen-Naturtex-SZTE-Szedeák 71-75 (18-20, 14-16, 25-20, 14-19)

Naturtex-SZTE-Szedeák: KERPEL-FRONIUS 17, Goldring 9/9, VARGA Á. 12/3, BONIFERT 15/3, Mayer 11/3. Csere: Balogh Sz., Szatmári 7/3, Polányi 4. Edző: Kiss Zsolt.



Kiss Zsolt: - Fogadkoztunk, hogy megvédjük a címünket, de tudtuk, hogy borzasztó nehéz is lesz. A Debrecent legyőzni egy nagyon komoly fegyvertény, nagyon büszke vagyok a fiúkra az egész éves teljesítményük miatt! Amit itt az utolsó két meccsen akaratban és szívben nyújtottak, az alapján ez a csapat megérdemelte, hogy megnyerje a bajnokságot!