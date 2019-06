Megye I-ből a megye IV-be? Bajban került a nagy múltú klub, segítségre lenne szükségük

Nem fest jól. Az új szezonban lehet, hogy csak megyenégyes meccseket rendeznek a dorozsmai pályán. Fotó: Török János

Remek szezont futott a Csongrád megyei I. osztály legutóbbi szezonjában a Kiskundorozsma, hiszen Szabó Zsolt csapata a hetedik helyen végzett. Mindez azonban aligha okoz most örömet a klubnál, hiszen amennyiben nem érkezik támogató a klubhoz, úgy csupán a megyei legalsó, IV. osztályban szerepel jövőre a Dorozsma.– Évek óta megkongattam a vészharangot, hiszen szponzor és támogató nélkül nehéz üzemeltetni egy egyesületet, de süket fülekre talált a felhívásom – kezdte Ottlik Sándor, a Kiskundorozsma ESK elnöke. – Most azonban ha valami csoda nem történik, nem tudunk elindulni a következő megyei I. osztályú bajnokságban. Szeretném megköszönni a városi sportbizottság támogatását, amelyet az egyesületen belüli kézilabda-szakosztály újraélesztéséhez nyújtott, most viszont arra szeretném kérni a testületet, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor segítsenek életben tartani a településrész megyei I. osztályú labdarúgócsapatát is! Szólnék a dorozsmai cégekhez, vállalkozókhoz is, hogy amennyiben lehetőségük van rá, nyújtsanak segítő jobbot ahhoz, hogy az egyesületet működtetni tudjuk a továbbiakban, hiszen a tao-kereteinket sem tudtuk feltölteni az elmúlt években – tette hozzá Ottlik Sándor.A klubvezetés néhány éve vette át az irányítást, akkor kevés csapattal és játékossal üzemelt a dorozsmai klub. Kitartó munka eredményeként ma minden korosztályban van csapata a Kiskundorozsmának, és mint Ottlik Sándor kitért rá, a nehézségek ellenére a gyerekek kezét nem engednék el.– Tisztelet és becsület annak a néhány felnőtt játékosnak, aki ezekkel a feltételekkel is maradna és csinálná tovább, amit most támogató hiányában biztosítani tudunk, de köszönöm azok munkáját is, akik úgy döntenek, hogy eligazolnak. Júliusig eldől a sorsunk – zárta a Kiskundorozsma elnöke.A megyei I. osztály következő szezonjában az NB III-ból érkező Makó és Hódmezővásárhely mellett a megyei II. osztályból licencet kért és kapott a három dobogós, a Mórahalom, a Deszk és az Apátfalva is, míg a liga utolsó helyén végzett FK 1899 Szeged szintén megkapta az engedélyt az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóságától. Az elmúlt három szezonban egyaránt 15 csapattal zajlott a megyei labdarúgás élvonalbeli bajnoksága, de az igazgatóság tájékoztatása szerint a következő idény versenykiírása is maximum 16 csapat szerepléséről szól a megyei I. osztályban.