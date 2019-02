Minden eldől márciusban: sorsdöntő hónap előtt áll a szegedi kosárcsapat

Higgadtságra is szükség lesz. A következő három hazai meccs kulcsfontossággal bír a Szedeák számára. Fotó: Frank Yvette

Szezonbeli harmadik hosszabbításos mérkőzését már nem tudta megnyerni a Naturtex-SZTE-Szedeák. A Kaposvárt és a Paksot is a ráadásban győzte le a gárda, azonban az Alba Fehérvár ellen a végjátékból nem jött ki jól a Szedeák. Sajnálhatják is ezt a vereséget, hiszen így az alapszakaszból hátralévő hét találkozón kellene ledolgozni a három győzelemnyi hátrányt, ami a tizedik helyet, azaz a középházat, egyben a biztos bennmaradást jelentené.– Fáj az Alba elleni meccs, mert mindentől függetlenül mi voltunk azok, akik eldönthették volna a találkozót a rendes játékidőben – kezdte Andjelko Mandics, a Naturtex- SZTE-Szedeák vezetőedzője.– Változtatni ezen már nem tudunk, a szünetben a fizikai felkészítésre is hangsúlyt fektetünk a kosárlabda mellett – tette hozzá a tréner. A Szedeák a tervek szerint két edzőmeccset is játszik, az Albával idegenben, míg a Pakssal itthon mérkőzne meg a szegedi csapat a márciusi bajnoki folytatás előtt.A Naturtexnek az egész idényben meggyűlik a baja a büntetőkkel: az Alba elleni vereség alkalmával tizenkét dobás maradt ki a vonalról, ez pedig döntőnek bizonyult.– A büntetőzés főleg önbizalom kérdése, ebben nagyon nehéz segíteni nemcsak nekem, hanem bármelyik edzőnek. Hetven százalék alatt dobjuk az egypontosokat, ez katasztrofális, nem ez volt az első meccs, amelyet a rossz büntetőzés miatt veszítettünk el – mondta a Szedeák edzője.– Nagyon jól dolgoznak a srácok, átérzik, milyen helyzetben vagyunk – folytatta Andjelko Mandics. – Van még esély a középházra, de minél több győzelmet akarunk begyűjteni az alapszakasz végére, hiszen ha az alsóházban is folytatjuk, a több győzelem még sokat érhet, elkerülhetjük a play-outot, azaz nem kellene játszanunk a kiesés elkerüléséért. Krapic beépülésében is segíthet ez a három hét, de mentálisan is fel kell készülnünk a márciusi kihívásokra. Lassan húsz meccset játszottunk, viszont nem is emlékszem, mikor léptünk pályára teljes kerettel, az egész szezonban talán három ilyen találkozónk volt – mutatott rá Andjelko Mandics arra, hogy idén sem kerülik el a sérülések a legközelebb március elsején pályára lépő Szedeákot.