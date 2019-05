Nincs olyan, hogy lehetetlen: ma 19 órakor a férfi kézilabda BL-ben: MOL-PICK Szeged-Vardar

Tizedszer találkoznak



Tizedik alkalommal találkozik egymással a Bajnokok Ligájában a MOL-PICK Szeged és a Vardar Szkopje. Az eddigi mérleg egy szegedi, hat szkopjei siker, és kettő döntetlen. Szegeden 2004-ben találkoztak először, akkor 25–18-ra nyert a PICK, utoljára 2017-ben feszültek egymásnak a Tisza-parti városban, 26–26-os végeredménnyel.

Bikaként kell küzdeni a 3B-nek, Bodónak (balról), Bánhidinek és Baloghnak. Pastor edző ad nekik lendületet. Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Ha nem hiszünk a továbbjutásban, nem is érdemes pályára lépni. Nagyon megnehezítettük a dolgunkat Szkopjéban, de hiszem, hogy képes ez a csapat a bravúrra hazai pályán. Sokat gondolok már a vasárnapra. Utolsó Bajnokok Ligája-meccsemet játszom hazai pályán a MOL-PICK Szeged színeiben, biztos, hogy komoly érzelmeket vált majd ez ki belőlem. Sok nagy csatát megéltem itt az évek alatt, és szeretnék méltóan búcsúzni, ami ebben az esetben a továbbjutás lenne.

A szurkolók üzentek a csapatnak, a MOL-PICK Szegednek, többek között egy Muhammad Ali-idézetet is említettek, amely így hangzik: „A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik."A szegedi szurkolók a szombat délelőtti edzés végén meglepték a csapatot, adtak erőt a vasárnapi meccsre.31–23-ra kapott ki az első meccsen a magyar együttes az észak-macedón Vardar Szkopje ellen. Nyolc gól komoly előny, szegedi szempontból komoly hátrány.– Nem tettünk le az álmunkról – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged spanyol mestere –, arról, hogy idén ott legyünk a kölni négyes döntőben. Iszonyat nehéz dolgunk van, de csak erre a meccsre készültünk. Periódusokra osztottuk fel a meccset, nekünk kell majd tempót diktálni, a Vardar biztos, hogy nem siet majd. Fontos lesz a védekezés, mert ha ez jól működik, akkor tudunk gyorstámadásokat vezetni. Mindenki átérzi a meccs fontosságát, egész héten így edzettünk, nincs olyan, hogy lehetetlen.Totális telt ház lesz a szezon utolsó hazai BL-meccsén. Minden jegy elkelt, így 3150 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot. 50 Vardar-drukker érkezik, a két tábor remek kapcsolatot ápol egymással, de a meccsen biztos, hogy nem lesz barátság. A nagy kérdés, hogy a két egykori szegedi, Skube és Gorbok miként tudja majd feldolgozni, hogy egykori csapatuk ellen kell most is harcolni. Szkopjéban jó hatással volt ez rájuk, de Szegeden más lesz a helyzet.Az is biztos, hogy a Vardar közönsége rendesen felpaprikázta a szegedi játékosokat, Jorge Maqueda a meccs után nem is adta oda a mezét egy helyi fanatikusnak, mert olyan sokszor bántották a meccsen, azt mondta, hogy ezt nem érdemlik meg.Sikerül-e ledolgozni a 8 gólos hátrányt? A héten mindenki erről beszélt, ezzel feküdt, ezzel kelt. Nem egyszerű feladat, sőt nagyon nehéz, de ha a Vardar tudott ennyivel nyerni, akkor az idén remek formában lévő PICK-nek miért ne sikerülne ez a bravúr?A csapatból Alen Blazevic hátsérüléssel bajlódik, így a kőkemény védő játéka kérdéses.A meccsről szöveges online tudósítással és képgalériával jelentkezünk, a találkozót a Sport 1 élőben közvetíti.