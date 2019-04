Noelia Mora Perez 11 gólt lőtt - de nincs nagy titka

Noelia Mora Perez, a szentesiek egyik vezére. Fotó: Szentesi VK

Szenzációsan zárta az először megrendezett Duna Regionális Liga négyes döntőjét a romániai Gyulafehérváron a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata. A Kurca-parti együttes az elődöntőben és a döntőben is tizenkét gólos sikert aratott, a szerb Palilulát 18–6-ra, az Egert 21–9-re győzték le.– Fantasztikusan fejeztük be a Duna-ligát, folyamatosan fejlődött a csapatunk a decemberi első meccstől a fináléig, amely a tizenkettedik mérkőzésünk volt a tornán – értékelte a csapat teljesítményét Noelia Mora Perez, a Hungerit-Szentesi VK játékosa.Bár a Duna-liga szervezői nem osztottak ki egyéni díjakat a finálé végén, a négyes döntő legjobb játékosának járó díja alighanem Szentesre került volna. A spanyol Noelia Mora Perez káprázatos játékkal rukkolt elő, az elődöntőben négyszer talált be, míg a döntőben hétszer zörgette meg az egriek hálóját.– Semmi titka nem volt a hétvégének, rengeteget gyakoroltunk az elmúlt hetekben, és elképesztően motiváltan érkeztünk a négyes döntőre, ami nálam a gólok számában mutatkozott meg – beszélt remek teljesítményéről a 23 éves vízilabdázó.Motiváltságát támasztja alá, hogy 14 bajnokin 20-szor volt eredményes, most pedig két meccsen 11-szer.– Fontos győzelmet arattunk a döntőben, remélem, sikerül megismételnünk majd ezt a teljesítményt, ha összekerülünk a bajnoki rájátszásban az Egerrel – fogadkozott Noelia Mora Perez, aki imád Szentesen élni, folyamatosan ismerkedik az ország látnivalóival, kedvenc magyar étele pedig a gulyásleves.