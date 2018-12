Online 17 órától: Csurgó-MOL-PICK Szeged

Péntek este 21.45-kor érkezett meg Nagyatádra a MOL-PICK Szeged. Fotó: Becsei Dávid.

Férfi kézilabda NB I, 13. forduló. Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok. Vezeti: Bócz, Wiedemann.Zaponsek - Vasics, Asztraspakin, Hanusz, Hadziomerovic, Nagy Sz., Kovacevic. Csere: Toszkics. Vezetőedző: Bencze Jószef.Sego - Sostaric, Canellas, Gaver, Bánhidi, Källman 1, Zsitnyikov. Csere: Balogh. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Hétméteres:Kiállítás:Zsitnyikov passza rossz Balogh Zsoltnak. Sego védi ismét Asztraspakin lövését, Källman rohan, 0-1.Asztrasapkin lő passzívnál távolról, Sego kirúgja.a Csurgó indítja útjára a labdát, szabaddobásig jutnak.kezdődhet a találkozó!miniális csúszás biztos lesz a kezdésben, mivel a helyi műsorközlő még most mutatja be a hazaiakat, majd ezt követően plüssdobás lesz.a csurgóiaknak sincs hiányzójuk, legerősebb összeállításukban veszik fel a harcot a címvédővel.a két fiatal a szegedi keretben ma Nagy Martin és Sunajko Stefán, Tóth József ezúttal nem utazott el a PICK-kel.Juan Carlos Pastor vezetőedző egyelőre 15 nevet írt be a meccskeretbe. Az utolsó helyre Mirko Alilovic, Nik Henigman és Stanislav Kaspárek pályáznak.üdvözöljük olvasóinkat a csurgói Sótonyi László Sportcsarnokból, ahol 17 órától játssza az idényben az utolsó mérkőzését a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata.Majdnem hétórás utazás végén érkezett meg a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Somogy megyei Nagyatádra, ahol a holnapi mérkőzés előtt megszállnak. 15 óra előtt néhány perccel indult el a csapatbusz Szegedről. Az M5-ös autópályáról azonban Ócsánál letértek, mivel az M0-son 85 perces dugó alakult ki.Így az elmúlt évektől eltérően, ezúttal nem autópályán közelítette meg a csapat Nagyatádot. A menetidő meghosszabbodott, azonban a hóesés nem hátráltatta a haladást. Végül 21.45-kor érkezett meg a MOL-PICK Szeged a szállodába, ahol vacsorát követően már pihennek a játékosok és a szakmai stáb.Nagyatádon különleges idegenvezetője akadt Bodó Richárdéknak, ugyanis a klub csapatorvosa, dr. Szabó István a városban nevelkedett és itt járt középiskolába. Sőt, a hotel néhány méterre van onnan, ahova annó Szabó Doki mindig hazatért.A Csurgó - MOL-PICK Szeged mérkőzésről holnap 17 órától élő szöveges percről percre tudósításban számolunk be.