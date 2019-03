Pszichológus a kapuban: Szántai Levente fontos büntetőt hárított Szekszárdon

Valahogy így kell. Szántai Levente két nagy védéssel, közte egy 11-es hárításával segített a csapaton. Fotó: Török János

– Mondhatjuk, hogy mindkettő. Eldöntöttem, hogy balra vetődök, de nem akartam a lövésnél hamarabb elmozdulni, mert abban benne volt, hogy a másik irányba passzolja el a labdát. Erős lövés volt a bal lábas Füreditől, elég jól rúgta el, de talán könnyített a helyzetemen, hogy félmagasan érkezett a labda.– A szekszárdi mérkőzésen mi domináltunk, több lehetőséget is kidolgoztunk. Az utolsó negyedóra viszont nagyon fordulatos volt, rengeteg esemény történt: vezettek, egyenlítettünk, jött a 11-es, majd a mi kapufánk. Nyerhettünk volna, de a vereség is benne volt. Vesztett helyzetből felálltunk, és megmentettünk egy pontot, amelynek hosszú távon lesz még jelentősége – ez a legnagyobb pozitívum. Az első, Pécs elleni mérkőzés abban volt más, hogy már az elején betaláltunk, így területet hagytunk az ellenfélnek, és kontrákkal próbáltunk még egy gólt szerezni. A két meccs teljesen különbözött egymástól, a négy pont elfogadható, és jobban örülnék a hatnak, de ezt is meg kell becsülni.– Ilyenkor a kapusnak megnő a szerepe a védelem irányításában. Jönnek a kontrák, a pontrúgások, és ekkor kell jól elosztani az embereket. Ha folyamatosan irányítok, biztatok, akkor magamat is meccsben tudom tartani.– Igen, ezen nincs is mit titkolni. Alekszics Branimir a jövő a kapuban, viszont most enyém a jelen. A vezetőedző így döntött, és mivel nekem a csapat sikere a legfontosabb, minden helyzetben a maximumot hozom ki magamból, hogy segítsek. Mellette ott van a pszichológiai pálya is, amely a gyakorlati stádiumban van. Csoportfoglalkozásokat, egyéni terápiákat tartok, és a kis labdarúgók szüleit is próbálom arra rávenni arra, hogy aktívan részt vegyenek az előadásokban. Ilyen összejövetel lesz holnap is a dómban. Ez a jövőm, a jelenem pedig a csapaté, a sikerességé és a feljutásé.