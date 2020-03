Szombati történet, de még ízlelgetjük, hogy férfi tenisz-válogatottunk bejutott a Davis-kupa madridi döntőjébe, novemberben ott lesz a földkerekség legjobb tizennyolc csapata között. Debrecenben együttesünk (Fucsovics Márton, Balázs Attila) nem akármilyen izgalmak után verte meg 3–2-re a belgákat, az elveszített páros után 1–2-es állásnál mindkét egyest be kellett húznunk, és a fiúk ezt meg is tették. Erre persze lehet mondani, hogy ez kötelező feladat volt, hiszen Balázsnak (aki momentán 76. a világranglistán) Kimmer Coppejanst (154.), utána pedig Fucsovicsnak (84.) Ruben Bemelmanst (222.) kellett legyőznie, vagyis az ellenfél mindkét reprezentánsát jóval a mieink mögött jegyzik a rangsorban.

Ám a Davis-kupának megvan az a sajátos varázsa, hogy itt bármikor borulhat a papírforma.

Itt a játékosok nem magukért játszanak, hanem a csapatért, az országért, nem mondhatják azt, ha kikapnak, hogy na bumm, majd a jövő héten a következő tornán jobban megy. S a megszokott mókuskerékből teljesen új helyzetbe került játékosoknak bizony gyakran megremeg a keze.

Mást ne mondjunk, Davis-kupa-csapatunk 2017-ben 22 év után úgy jutott be a világcsoportba, hogy a Kopaszi-gáton 3–1-re verte az oroszokat, és a világranglistán akkor 113. Fucsovics a rangsorban 32. Hacsanovot és a 37. Rubljovot is legyőzte. A Fucsovics, Balázs páros által elintézett orosz duó egyik tagja pedig az a Medvegyev volt, aki akkor „csak” a 61. helyen állt a világranglistán, de ma az ötödik. Balázs amúgy akkoriban 164. volt.

Két hete aztán olyasmi történt, amire legutóbb 1985-ben volt példa, hogy két játékosunk is ott van a top 100-ban (akkor Taróczy Balázs és Kuhárszky Zoltán), és végre nem arról szóltak a hírek, hogy milyen balhék vannak a Magyar Tenisz Szövetség háza táján. Például, miként fordulhatott elő, hogy vissza kellett mondanunk a február 17–23. közöttre tervezett WTA-torna megrendezését, a szövevényes ügybe a főtitkár bele is bukott. De emlékezhetünk, korábban állt a bál Fucsovics és a szövetség között is.

Ám nagyot fordult a világ, és amíg a belgák legjobbjának, a világranglistán tizedik David Goffinnek nem akaródzott Debrecenbe jönnie salakon játszani, mondván, hogy a kemény pályás szezonban ez tönkre vágná a felkészülését a jól fizető Indian Wells-i és miami tornák előtt, Fucsovics nem így mérlegelt. De persze lehet, ő előre látta, hogy bejutunk a madridi döntőbe, ahol válogatottunknak már a részvételért is jár 515 ezer euró, az Indian Wells-i tornát pedig tegnap törlik a koronavírus-járvány miatt…