Tét mindig van - most a veretlenség megőrzésére törekednek a tekések

Célt, motivációt mindig lehet találni, most például az lebeghet a Tisza-partiak előtt, hogy a bajnoki cím megszerzése mellett megőrizzék veretlenségüket. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a zalai tekecentrumban, és a csapatot várhatóan több szurkoló is elkíséri. A meccs után kerül majd sor az eredményhirdetésre is. A nagyok összecsapása előtt az ifjúságiak játszanak 13 órától.