Továbbra is sikeresek: címvédőként is jól szerepelnek a Szedeák U20-asai

A tavalyi bajnokcsapat. Kiss Zsolt együttese kevés változáson ment át, az eredményes játék megmaradt idénre is. Fotó: Szedeák

Ma jön a Kaposvár



Az új év első hazai meccse rögtön kiemelt a Naturtex-SZTE- Szedeák számára. Ma 18 órától ugyanis azt a Kaposvárt fogadja az együttes az újszegedi sportcsarnokban, amely csupán egy győzelemmel számlál többet a szegedieknél, így kulcsfontosságú lenne a győzelem a Szedeák számára.



Várakozás

Alekszandar Ponjavics, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Időre volt szükségem, hogy megismerjem a csapatot és a klubot. Mindennap keményen edzünk, és egyre jobb formában is vagyunk. Megmutattuk, hogy tudunk játszani a ligaelsővel, egy kis szerencse azonban hiányzott a Szolnok ellen. Fontos meccs vár ránk ma, ahol a legjobb formánkra lesz szükség, csak így nyerhetünk.

Tíz győzelemmel és három vereséggel zárta a félévet a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as együttese, ez a mérleg szombaton 10–4-re módosult, miután a Szolnoktól kikapott az előző kiírás bajnoka. Így az ötödik helyen áll a gárda, ám a harmadik Szolnok szintén hasonló győzelem–vereség mutatóval áll, ma pedig fontos meccs vár a csapatra, hiszen a második Kaposvárt fogadják a fiatalok.– Izgatottan vártuk a szezont, hiszen nagy öröm, hogy címvédők vagyunk, de ez felelősséggel is jár. Az utánpótlásban évről évre tapasztalható átrendeződés nálunk nem volt látható, Révész Ádám kiöregedésével elvesztettünk egy palánk alatti, domináns játékost, így egy picit más stílusban játszunk. Büszke vagyok a fiúk féléves teljesítményére, a tíz győzelemmel kiegyeznék a második félévben is – összegzett Kiss Zsolt, az U20-as csapat edzője.Az alapszakasz végén a B csoport zöld és piros csoportjának első két helyezettje, valamint az A csoport első négy csapata jut a nyolcas döntőbe: a szegediek célja így az első négy hely valamelyikének megszerzése. – Azt gondolom, erre reális esélyünk is van. Szoros a bajnokság, de a hazai meccseinket hoznunk kell. Nagy élmény volt mindenkinek a tavalyi szereplés, remélem, idén is ott lehetünk – tette hozzá Kiss Zsolt, akinek csapata eddigi összes hazai meccsét megnyerte, így érthető, hogy bízik a jó hazai folytatásban.– Nálunk ötvöződik a siker mindkét formája: eredményes csapatunk van, valamint több játékosunk a felnőttmezőnyben is szerepet kap – folytatta Kiss Zsolt annak kapcsán, hogy a Szegedi Tudományegyetemen tanuló fiatalokra így az iskolai tanulmányok mellett utánpótlás- és felnőttmérkőzések is várnak. – Révész Ádám mellett Vágvölgyi Ákos is komoly szerepet kap a felnőtteknél, de ott vannak az új hullám képviselői, Kerpel-Fronius Gáspár, Bonifert Bendegúz, vagy a még fiatalabbak, Mayer Ákos és Goldring Bence. Rájuk bármikor lehet számítani, remélem, mindenkivel fogunk találkozni a felnőttmezőnyben. Egyúttal hálás vagyok Simándi Árpád kollégámnak, aki az U18-asokkal foglalkozik, valamint Andjelko Mandicsnak is, aki a felnőttek között foglalkozik a srácokkal – zárta Kiss Zsolt.