Újra a döntőbe jutna a Szegedi TE

Az ellenfél legjobbja

A vajdasági Becsén született Zavarkó Vilmos (31) minden idők egyik, ha nem a legjobb tekése. Magyarországon a Kunfehértóban szerepelt, majd onnan igazolt Szlovákiába, Podbrezovába, ahol a tizedik idényét tölti – az utolsót, hiszen nyártól az olasz Neumarkt légiósa lesz.



A magyar útlevéllel is rendelkező kiválóság tizenháromszoros világbajnok, a tavaly őszi világkupán, ugyancsak Zaprešicben a selejtezőben 678, az elődöntőben 680, míg a bronzmeccsen 682 fát ért el – erős 680-as átlag...

Vidám játékosok ültek be tegnap reggel a Szegedi TE sokat látott és megélt kisbuszába. A csapat az újszegedi teke­ és bowlingcentrumból elindult a horvátországi Zaprešicbe, a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája négyes döntőjére.És ha a kisbuszt említettük: nemcsak a jármű, hanem két szegedi játékos is rengeteg emléket mesélhet a csapat BL-szerepléseiről. A hatszoros világbajnok Kiss Norbert és a háromszoros világelső Karsai László ugyanis a sorozat 2002-es rajtja óta ott van, amikor az együttes is ott van. Az elmúlt 17 BL-ből 13-ban szerepet kapott a csapat a Final Fourban, és kilenc érmet szerzett, sőt nyolcszor döntőt játszott.A Szegedi TE ezúttal igen komoly társaságba került: a BL címvédője, a szlovák Podbrezova lesz az ellenfele az elődöntőben, míg a másik ágon a házigazda, világkupaelső horvát Zaprešic és a német Zerbst játszik.Mondhatjuk azt, hogy bitang erős a mezőny, amelybe már bekerülni is dicsőség, pláne ott érmet szerezni – merthogy ennél kevesebbet nem akar elérni a csapat, de Karsai Ferenc elnök inkább a döntőben látná szívesebben az együttesét. És erre, valljuk meg, reális is az esély, ha a Podbrezova legjobbját, Zavarkó Vilmost féken tartja, hozzá pedig több remek egyéni teljesítmény párosul.A Szegedi TE horvátországi útjáról és a mai, illetve a holnapi mérkőzéséről a delmagyar.hu útinapló formájában számol be.