Végig hittek önmagukban: történelmi tett az Algyőtől

Statisztikák



Az Algyő 28 bajnokijából 22-t is megnyert: az ősszel szerzett 31 pontjához 37-et hozzátéve lett bajnok. Idén hat ponttal többet szerzett, tíz góllal többet rúgott és héttel kevesebbet kapott, mint a tavalyi bajnoki címe alkalmával. A házi gólkirály Hatvani István lett, aki 15 alkalommal volt eredményes, de érdekesség, hogy a 72 szerzett gólon összesen 14-en osztoztak a kerettagok közül – valamint egyetlen algyői játékosnak sem mutatták fel a piros lapot az idény során.

Ünnepeltek. Az utánpótlás és a felnőtt együtt örült. Fotó: Frank Yvette

Hat fordulóval a vége előtt még hétpontos hátrányban volt az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztályban, az előző kiírás bajnoka azonban meg tudta ismételni teljesítményét, és a szezon végére az élre állt, így újból aranyérmet szerzett a megyeegyben.– Amikor még többet voltam a pályán, akkor is úgy gondoltam, hogy főleg ezen a szinten mentálisan kell erősnek lenni – kezdte Sebők László, az Algyő SK játékos-edzője. – Lehet, hogy vannak jobb játékosok egy-két megyei csapatban, mint az Algyőben, de ha fejben nincsenek rendben, és csapatként nem tudnak működni, akkor egy hétpontos előny is kevés lehet. Sikerült kizárnunk azt, hogy mekkora a hátrányunk, és csak arra tudtunk fókuszálni, hogy hétről hétre nyerjünk meg minden meccset – összegzett a bajnok trénere.Sebők László tavaly mint csapatkapitány emelhette magasba a kupát, idén viszont már játékos-edzőként vezette a csapatot. Első évében tehát rögtön bajnoki címmel kezdett.– Lehet, hogy rosszul hangzik, de tavaly nyáron úgy kezdtük el, amikor felkértek erre a feladatra, hogy az sem baj, ha nem vagyunk az első háromban. Abban állapodtunk meg, hogy nyugodtan bontogassam a szárnyaimat, alakítsam ki a szám íze szerint a csapatomat. Aki ismer engem, az tudja, hogy maximalista vagyok, és már csak ezért, hogy ezt kaptam felülről, hogy nem probléma, ha nem vagyunk a dobogón, azt mondtam, hogy csak azért is csináljuk meg. Semmit sem szeretek cél nélkül csinálni. Címvédés még senkinek sem sikerült Algyőn, örülök, hogy ennek a részese lehettem – mutatott rá Sebők László. Hozzátette, minden héten igyekeztek úgy dolgozni a heti három tréning során, hogy a negyedik találkozáskor, a mérkőzésen sikerüljön megnyerni a csatájukat, hiszen csak így győzhettek a háborúban is.– Nem lehet könnyű megemészteni a Tiszaszigetnek, hogy ismét nem lett aranyérmes, de nagyon tisztelem Bernát Pétert és az ő munkáját, hiszen ő is egy megyei legenda – mondta az Algyő játékos-edzője.Sebők László elmondta, jelenleg nem aktuális arról beszélni, hogy az NB III-ban szerepeljen az algyői csapat.– Jövőre is a dobogóért szeretnénk küzdeni, de abban biztos vagyok, hogy jó bajnokság lesz a következő, több jó csapattal. Kaptam olyanokat, hogy mennyivel gyengébb a megyeegy, mint korábban, de szerintem összeértek a csapatok, nagyon kiélezett a küzdelem – zárta Sebők László.Az algyőiekkel kapcsolatos hír még, hogy kilenc év után távozik az egyesülettől Takács Zoltán. A sportigazgatói posztot betöltő szakember vezetésével megyei II. és I. osztályú bajnoki címet is nyert a gárda, azonban nyártól már nem Algyőn dolgozik.