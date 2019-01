Australian Open - Djokovic hetedszer bajnok - Mozgalmas fotók

A tenisztörténelem legnagyobb párharca 2006-ban kezdődött, a két játékos már az 53. összecsapására készült, és Djokovic 27-25-re vezetett kettejük különcsatájában. (Djokovic és Roger Federer 47-szer, míg Nadal és Federer 38-szor találkozott.) A Grand Slam-tornákon viszont a spanyol állt jobban 9-5-tel. A döntőket tekintve azonban megint csak Djokovic felé billent a mérleg nyelve 14-10-zel, a GS-finálékban ellenben Nadal vezetett 4-3-ra. Az előző tíz találkozójukból Djokovic nyolcszor győzött. Az Australian Openen eddig egyszer kerültek szembe, s a 2012-es drámai döntőben Djokovic nyert öt szettben, 5 óra 53 perc alatt.A 31 éves Djokovic rekordot jelentő hetedik melbourne-i diadalára hajtott, s eddigi fináléiban egyszer sem kapott ki a Rod Laver Arenában. A 14-szeres GS-bajnok mellett szólt továbbá, hogy kemény pályán 18-7-re vezetett Nadal ellen, első kiemeltként 35/0-s győzelmi mérleggel büszkélkedhetett az Australian Openen, ahol a spanyol négy döntőjéből hármat is elvesztett. Ugyancsak fokozhatta önbizalmát, hogy a wimbledoni és US Open-sikere után sorozatban harmadik GS-diadalának küszöbén állt.Az egy évvel idősebb Nadal 18. GS-sikerével közelebb férkőzhetett volna a 20-szal csúcstartó Roger Federerhez. A mallorcai teniszező abban is bízhatott, hogy ő nyerte az elmúlt három GS-döntőjüket, emellett az idei tornán egyedüliként még szettet sem vesztett hat mérkőzésén Ausztráliában. Ráadásul arra készült, hogy az open érában (a profik 1968-as beengedése óta) ő legyen az első, aki minden Grand Slam-versenyen legalább kétszer diadalmaskodik.Az első két kiemelt vasárnapi mérkőzése Djokovic kedve szerint kezdődött, aki lehengerlő játékkal 3:0-ra elhúzott úgy, hogy ellenfele csak egy labdamenetet nyert addig. Az alig rontó szerb 5:2-nél már négy semmire hozott adogatójátéknál tartott, majd 36 perc elteltével könnyedén kiszerválta szettet, melynek során Nadal - aki első játszmáját vesztette el idén Melbourne-ben - fogadóként egyetlen pontot tudott csak nyerni.A folytatásban a mallorcai játékos 2:2-ig tartotta magát, ekkor Djokovic brékelt, s a meccs egyoldalúságát jelzi, hogy ekkor a rontott ütések száma 16/4 volt Nadal javára. A világelső nemsokára ismét elvette riválisa adogatását, majd magabiztosan hozta a 39 perces játszmát.A harmadik felvonásban 1:1-nél jött az újabb szerb brék, s ez már a mérkőzésébe került a végig alárendelt szerepet játszó Nadalnak, aki a 2 óra 4 perces döntőben egyszer sem jutott el bréklabdáig.Djokovic hetedik melbourne-i győzelmével rekordot döntött, emellett már 15-szörös Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, és pályafutása 73. serlegét hódította el.