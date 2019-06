Európa Játékok - Sikertelen szombatot zártak a magyarok

A cselgáncs Európa-bajnokságnak otthont adó Csizsovka Arénában hamar elvéreztek a magyarok, Szabó Csaba (60 kg), Pupp Réka (52 kg) és Gorjanácz Zsolt (66 kg) már az első mérkőzésén kikapott. Csernoviczki Éva (48 kg) és Szabó Katinka (52 kg) megnyerte első meccsét, de aztán a nyolcaddöntőt már ők sem "élték túl", akárcsak az ebben a szakaszban bemutatkozó Karakas Hedvig (57 kg).



A kétszeres Eb-győztes Csernoviczki a világbajnoki címvédő ukrán Darja Bilodidtól kapott ki a negyeddöntőért rendezett találkozón, ezzel megszakadt különleges sorozata, amelynek keretében 2008 óta minden kontinenstornán érmet nyert.



A férfi ökölvívó Eb szombati programjában Harcsa Zoltán (75 kg) látványosan nyert, belga riválisának edzői a harmadik menet elején bedobták a törölközőt. A másik három magyar, Gálos Roland (60 kg), Kozák László (69 kg) és Kovács Pál (81 kg) viszont pontozással kikapott és kiesett a nyolcaddöntőben. Sportlövészetben a 20. helyen végzett Sidi Péter és Horváth Lea a légpuska vegyescsapat-versenyben, a ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni pedig a 12., utolsó lett egyéni összetettben, egyik szeren sem jutott be a vasárnapi fináléba.



Az egyetlen magyar szambós, Sirankó Ferenc két vereséggel a hetedik helyen zárta a 100 kilós súlycsoport küzdelmeit. A 3x3-as női kosárlabdacsapat előbb a németektől kapott ki 19-9-re, majd a románoktól, hosszabbítás után 20-18-ra, így csoportja utolsó helyen végzett és nem került a legjobb nyolc közé. Az asztalitenisz-tornán három magyar mutatkozott be, mindhárman az egyes második fordulójában, a 32 közé jutásért, mindhárman elvéreztek. Pergel Szandra meglepetésre 4-3-ra kikapott belga ellenfelétől, Szudi Ádám pedig 4-1-es papírforma-vereséget szenvedett az orosz Kirill Szkacskovtól.



Ecseki Nándor még ennél is simábban maradt alul a horvát Andrej Gacinával szemben (0-4). Szombaton az is eldőlt, hogy négy év múlva Krakkó adhat otthon az Európa Játékoknak. Az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén a lengyel város volt az egyetlen pályázó. A vasárnapi versenynapon hat sportágban lesznek érdekeltek a magyarok Minszkben.