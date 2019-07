Hihetetlen! Jégeső miatt le kellett fújni az utolsó 35,5 km-t a Tour de France pénteki napján - videó

A szakasz eredeti távja szerint a Saint-Jean-de-Maurienne és Tignes közötti 126,5 kilométer várt volna a mezőnyre, az útvonalban a kiemelt kategóriás Col de líIserannal, valamint egy első kategóriás záró hegy utáni befutóval. Az összetett ötödik helyén álló francia Thibaut Pinot a szakasz negyedénél leszakadt a mezőnytől, majd az orvosi kocsihoz ment, ahol a bal combját vizsgálták és kezelték. Végül néhány kilométerrel később sírva leszállt a kerékpárjáról, és a csapatautóba ülve feladta a küzdelmet.A mezőny 1791 méteren kezdte meg a mászást az Iseran 2770 méter magas csúcsáig - a hágón vezet át a kontinens legmagasabban fekvő aszfaltozott útja -, a közel 13 kilométeres emelkedő átlagos meredeksége 7,5 százalék volt, de helyenként a 9 százalékot is meghaladta. A hegy felénél előbb a címvédő brit Geraint Thomas, majd a holland Steven Kruijswijk támadta meg az esélyesek csoportját. Alaphilippe leszakadt, a csütörtökön is akciózó kolumbiai Bernal pedig támadott, és a hegytetőig mindenkit lerázott magáról.Az Iseran után hatalmas jégeső, majd sárlavina zúdult az útra, és bár hókotrók dolgoztak a megtisztításán, a havas-jeges-saras aszfalton életveszélyes lett volna folytatni a versenyt. A zsűri döntése értelmében a hegytetőn mért állás jelentette az etap végeredményét, a Tignes-ig tartó maradék 35,5 kilométert pedig törölték a szakasz távjából, és nem hirdettek győztest. Ezzel Bernal a szakasz előtti másfél perces hátrányát ledolgozva az összetett élére állt, a nem hivatalos eredmény szerint előnye 45 másodperc."A szakasz a kezünkben volt, és Egan szerette volna megmászni az utolsó hegyet is. Ugyanakkor a versenyzők biztonságánál nincs fontosabb, az ASO munkatársai kiváló döntést hoztak" - fogalmazott Nicolas Portal, az Ineos sportigazgatója, méltatva a francia körversenyt rendező Amaury Sport Organisation döntését. Hozzátette, Thomas és Bernal egyaránt nagyon motiváltak voltak és készen álltak arra, hogy ledolgozzák hátrányukat.Kiemelte, még ha a francia rivális a lejtmenetben hozhatott is volna az Ineos versenyzőin normál körülmények között, az utolsó emelkedőn ismét szenvedett volna. Az eredményhirdetést Tignes-ben tartják, a versenyzőket autókkal szállították a befutó eredeti helyszínére. Szombaton az Albertville és Val Thorens közötti 130 kilométer megtétele és hegyi befutó vár a mezőnyre. A 106. Tour de France vasárnap a Rambouillet és Párizs közötti 128 kilométeres etappal zárul, a cél a hagyományoknak megfelelően a Champs-Élysées-n lesz.