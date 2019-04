15 hónapos kisfiú keze sérült meg a vértói homokozóban - olvasóink szerint kutyáknak szórják a tűt és a pengét

Ezen a játszótéren vágta el a 15 hónapos kisfiú kezét a penge. Fotó: Török János

Kutyás fórumra került fel a figyelmeztetés: pengét, mérget, horgot szórtak ki a kutyáknak. Szerencsére nem igaz. Fotó: Török János

Fotók: olvasó-tudósító/Krisztin Roland

Kutyás fórumból indult, és szegedi szülőknek szóló facebook fórumban is megosztották, hogy a Vértó környékén jobb, ha vigyázunk kutyára is, gyerekre is. A posztokból az derül ki, hogy "csapdákat" tett ki valaki a kutyáknak a töltéstől egészen a Vértóig. Pengéről, horogról, méregről írnak.Szegedi olvasónknak, aki a szülőket végül figyelmeztette, április 9-én reggel küldte el egy ismerőse a kutyás fórumban megjelenteket. Nem ok nélkül, 15 hónapos kisfia ugyanis három napja beletenyerelt egy pengébe a homokozóban, a vértói tízemeleteseknél lévő játszótéren. Megsérült a keze. Mivel a két helyszín nagyon közel van egymáshoz, aggódni kezdett, nem került-e a kutyáknak szánt pengékből a környékbeli homokozókba is.- Azt hittem, kamaszok randalíroztak a játszótéren, ők hagyták ott a pengét. Lekezeltük a sebet otthon, figyeltük, bejelentést nem tettünk, látleletet sem vetettünk - mondta az édesanya, aki nem szeretné nevét nyilvánosságra hozni. A fotót azonban megkaptuk a vágásról. A kisfiúnak szerencséje volt, hogy nem a csuklóját vagy a nyakát sebezte meg a penge, ahol veszélyesebb sérülést is okozhat.Érdeklődtünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, jelentették-e a rejtélyes "kutyacsapdázó" esetét, de nemleges választ kaptunk. Olvasónk is felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, utánajárnak, van-e összefüggés a két eset között. Bizonyíték egyelőre nincs rá, hogy a Vértó környékén valaki tényleg szétszórt volna éles dolgokat, hogy ártson a kutyáknak. Arról sem tudunk, hogy valakit ilyesmin rajtakaptak volna.Domaszékről is ijesztő fotót kapott szerkesztőségünk: olvasónk, Krisztin Roland jelezte, hogy április 8-án, 14 óra körül tűkkel megtűzdelt csirkecombokat találtak a zöldfás templomnál. A facebookon figyelmeztette a kutyásokat, vigyázzanak az állataikra.Posztját sokan megoszthatták, mert aztán még több forrásból eljutott lapunkhoz. A rendőrségi bejelentéssel meg akarták várni, hogy kiderüljön, történt-e baja kutyának a településen. Megkerestük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot, és kiderült, senki sem jelentette eddig az esetet.