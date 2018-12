1885 csokit gyűjtött Vincze Gábor - több száz beteg gyereknek szerzett örömöt

"Úgy vélem, ez is segítség számukra abban, hogy újult erővel harcoljanak a gyógyulásért." – magyarázza lapunknak a szegedi fiatal, aki függetlenül alapítványtól és szervezettől, egyedül hirdette meg a kezdeményezést.

– Ők mindannyian komoly harcot vívnak nap mint nap betegségükkel. A sok-sok fájdalom és kórházi kezelés közben igazi boldogságot és számtalan élményt igyekeztem az életükbe hozni, hiszen nekik nem adatik meg, hogy családi körben töltsék a szeretet ünnepét.Azt mondja, a húsz csatlakozó cég és civil felajánlása nélkül az álom nem valósulhatott volna meg, többek közt a nőgyógyászati klinika orvosai és nővérei, a Sun City Tattoo, a Pipipont szendvicsbár, a Cs&K Tündérszalon, a Szegedi Közlekedési Társaság, valamint Magyar Kinga profi bokszoló és Simon Zsolt edző is segített.A cégeken, magánszemélyeken keresztül tudtak adományozni a megyében élők, akik idén is bőkezűek voltak. Vincze Gábor az ünnep ideje alatt osztotta szét az 1885 összegyűjtött csokit, amelyekhez plüssök is társultak. Adományt kapott a gyermekklinika, a gyermekkórház, az új klinika több szakambulanciája, a Csongrád Megyei Vakok Otthona, további két kórház szakosztályai, a Dr. Waltner Károly Otthon, a GEMMA Központ és az I. számú Belgyógyászati Klinika is.