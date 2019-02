332 millióból újították fel a 45 éve épült intézményt - Átadták a megújult Tünde téri óvodát

– Nagyon vártuk már, hogy birtokba vehessük az óvodánkat, amely így végre valóban egy tündérkertre hasonlít, és kielégíti minden igényünket, illetve egy egyedülálló fejlesztőszobával is gazdagodtunk – kezdte a felújított Tünde téri óvoda ünnepi átadóműsorát Bereczkiné Himmelsbach Erzsébet tagóvoda-vezető, majd Botka Lászlót szólította a mikrofonhoz. Szeged polgármestere elmondta, egy 1974-ben épült, 45 éves intézményre már ráfért a rekonstrukció.– 332 millió forintot fordított a fenntartó önkormányzat a munkálatokra, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként 230 millió forintos európai uniós támogatásból valósult meg. Szeged városfejlesztési programjának fontos eleme az oktatási intézmények felújítása. Ez a negyedik átadott és megújult óvoda, idén három másikat fogunk átépíteni – mondta a polgármester.A Tünde téri óvodát 1974 és 1975 között építették, egy földszintes, lapos tetős, hat csoportszobával rendelkező épület, amelynek a korszerűsítésére a megépítés óta nem került sor. A legfontosabb az volt, hogy hatékonnyá, korszerűvé és gazdaságossá váljon a működtetés, amellett, hogy a gyerekek modern és teljeskörűen felszerelt épületben legyenek elhelyezve.A fejlesztés során megújultak az épületgépészeti rendszerek, a homlokzati nyílászárók, a vizesblokkok egy része és a burkolatok. Az épület kiegészítő homlokzati hőszigetelést kapott, a lapos tető hő- és vízszigetelést biztosító rétegeit felújították, továbbá a régi homlokzati nyílászárókat is lecserélték korszerű, hőszigetelő bukó-nyíló ablakokra és ajtókra. A csoportszobáknál árnyékolókat raktak fel, és ahol szükséges, szúnyoghálókat is felszereltek. A hőközpontot, a fűtési és elektromos rendszert modernizálták, ahol szükségessé vált, az elektromos és gépészeti vezetékek eltakarására álmennyezetet alakítottak ki.A Napocska csoport farsangi előzetes műsora után a szülők nevében Tánczos-Kovács Barbara köszönte meg az óvoda vezetőségének, hogy a felújítás úgy zajlott le, hogy abból a szülők alig vettek észre valamit.