A 75 éves Misura Zsuzsát köszöntötték

Fotó: Nagy Attila/Operaház

A Liszt Ferenc- és Bartók–Pásztory-díjas, Érdemes művész szoprán, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1973-ban kezdte pályafutását a nemzeti dalszínházban, majd a világ számos operaszínpadán sikerrel lépett fel. A szegedi operabarátok manapság is gyakran emlegetik, milyen rendkívüli alakítást nyújtott többek között Lady Macbeth, Tosca, Santuzza, Turandot, Leonora, Senta, Abigél szerepében. Emlékezetes beugrásaként tartják számon, amikor wellingtoni Turandot-vendégszerepléséről hazatérve egyetlen próbával vállalta a fellépést Aidaként a Dóm téren, ahol Mario Malagnini és Gail Gilmore méltó partnereként hatalmas sikert aratott. A Szegedi Szabadtéri Játékokon Szilágyi Erzsébet és Turandot szerepében is elbűvölte a közönséget, Wagner-szopránként is a legnagyobbak között tartják számon.