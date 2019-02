A 90 éves Erzsébetet köszöntötték - Fotók

Hétvégén nagy ünneplést is tartanak a 26 tagú családdal. Hét unokája is van már, a dédunokák is egyre többen lesznek a családban. Erzsébet januárban ugyan betegeskedett, de már jobban van, mosolyogva mutatta születésnapi üdvözlőlapját, amely egyenesen Kanadából érkezett.A tortát csak szűk családi körben vágta fel, két fia és lánya társaságában. Jókedvűen mesélt emlékeiről a polgármesternek. Férjével fuvarozással foglalkoztak, s régen Alsóvárosból költöztek át Móravárosba, ahol most is lakik.