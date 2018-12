A fényűző Bäck Manci

Bäck Manci portréja a Reök-palotában. Fotó: Dusha Béla

Ismerik azt az áhítatos hangulatot, amikor régi képek kerülnek a kezükbe, és érzik, hogy ez egy eltűnt kor, korszak tünékeny, finom lenyomata? Bäck Manci fotói között járni épp ilyen – mintha egy óriási albumba csöppenne a látogató, és elé sorjáznának egy múlt századi Szeged képei.Azonban nemcsak Bäck Manci helytörténeti jelentőségű fotói vonzzák a sok érdeklődőt a Reök-palotában látható kiállításra. Az a kortalan szépség is, amely a szegedi fotográfusnő minden alkotásából sugárzik, legyen szó portréiról, érzékeny aktokról vagy a mozdulatművészet bűvöletében készült alkotásairól.„Hízelgőn mindenkit levesz / A Bäck Manci fényűzése ez" – írta Juhász Gyula az 1910-es években Szeged „sztárfotográfusnőjéről".A tehetséges, nyitott fotográfus, Bäck Manci a bécsi tanulóévei után hazatért Szegedre, és 1915-ben megnyitotta első fotószalonját a Tisza-parti városban. A fiatal alkotóra, érzékeny munkáira gyorsan felfigyeltek: jó barátságba került a Szegedről induló nagy avantgárd művészekkel, például Moholy-Nagy Lászlóval és Gergely Sándorral is. Nemcsak barátai, hanem modelljei is lettek nagyszerű alkotók, például az aktivista szobrász, Gergely Sándor, az országosan ismert színésznő, Mezei Mária, aki nemcsak mint kiváló művész, hanem mint Márai Sándor szerelme is beírta magát a „nagy könyvbe".A művészeken kívül szegedi családokat, magánembereket is fotózott Bäck Manci, méghozzá másfél évtizeden keresztül a Reök-palotában lévő műteremlakásában. Pályafutásának 35 éve alatt rengeteg megrendelést teljesített – épp ezért biztos, hogy számos szegedi családnál megbújnak a fiók mélyén Bäck Manci-fotók. Kedves karácsonyi program elővenni a régi fotókat, és meghallgatni a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Ha pedig esetleg Bäck Manci egyik képét megtalálják, hozzák be a Reök-palotába, ahol digitalizálják, majd a kiállítás részévé teszik a digitalizált képet. Minden egyes képpel gazdagabb lesz a fotográfusnő életművének bemutatása.A kiállítás január 27-éig látogatható, és bővíthető is a felbukkanó Bäck Manci-fotókkal.(X)