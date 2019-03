A helyzet egyre hülyébb

Belestünk egy próbára, ahol a színészek minden mozdulatán látszik, hogy élvezik a kortárs lengyel szerző, Mrozek egyedi humorát, a furcsa, de ismerős helyzeteket – már nagyon készülnek a március 9-i premierre!„Tudja, hogy van ez, főnök úr. Mindenki mindig siet" – hangzik el a Rendőrség próbájának egyik jelenetében Balog József szájából, és annak ellenére, hogy ez egy teljesen hétköznapi kijelentés, mégis hangosan felnevet rajta mindenki. – Mrozek humora életünk abszurdja – foglalta össze röviden a rendező, Herczeg T. Tamás a Rendőrség esszenciáját.– Ebben a játékban nem a karakterek archetípusok, hanem a szituációk és helyzetek tipikusak, egyben nagyon humorosak. Negyven év fölött az ember jó esetben belátja, hogy a keretek és konvenciók elfogadása segít megszabadulni a szenvedélyesen űzött ambícióinktól. Másfelől megértjük, hogy senki nem élhet anélkül, hogy magát egy kitalált figura bőrébe ne helyezné, ennek tudatában viszont egyre szórakoztatóbb nézni az önmagukra oly komolyan tekintőket.Az abszurd komédia egyik fő humorforrása: a komolyan vehetetlen komolyság.– Találkozunk egy rendőrfőnökkel, az ő őrmesterével, akit Balog József játszik, egy foglyunk, Kosztolányi József, valamint a provokátor felesége Farkas Andrea személyében – mutatta be a rendőrfőnököt alakító Kancsár József a darab főbb szereplőit. – Jelenleg azon dolgozunk, hogy hús-vér, „jól fogyasztható" karakterek kerüljenek a színpadra, és minél pergőbb, izgalmasabb, humorosabb darab születhessen.A kortárs lengyel szerző ehhez biztosít is minden összetevőt – a hétköznapi logikának ellentmondó jelenetek sorozatával találkozhatunk. – A cím rendkívül hierarchizált szervezetet feltételez – fogalmazta meg Balog József. – Ráadásul mindenkiben él megannyi klisé arról, hogyan működik, miként találkozik vele az ember, hogy mindenképpen valami olyasmit kell megvalósítani a színpadon, ami nem feleltethető meg ezeknek az előzetes elvárásoknak.– Érdekes helyzetek alakulnak ki a darabban, például egy rendőrből fogoly lesz, áldozatkészségből, hogy megmentse azt a valóságot, amiben él – árult el egy apróságot Kancsár József.– Mrozek megmutatja a hatalom módszereinek állandóságát – írta le röviden a rendező a darabot. – A társadalom működését nem az anarchia, hanem az együttműködés biztosítja, de egy rossz rendszer pusztulásához a szabályainak betartása is elég lehet. Fajsúlyos témák ezek az életünkről, abszurd és mulattatóan humoros szembesítéssel.A március 9-i bemutatóra, majd az azt követő estékre, március 10-ére, 15-ére, 19-ére, valamint április 1-jére és 8-ára is megválthatók a jegyek online, illetve személyesen is a Reök-palotában lévő jegyirodában.(X)